İSKİ 30 Ekim baraj doluluk oranı: Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey barajında ne kadar su kaldı?

Yağışların beklenenden daha az yağması, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalmasına neden olabiliyor. İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23,06 olarak ölçüldü. İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere baraj doluluk oranları.
İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışın ardından güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. İstanbul Barajlardaki su seviyesi ve doluluk oranları 30 Ekim 2025 İSKİ tarafından açıklandı. Son günlerde kentte etkili olan yağmur az da olsa barajları etkiledi. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu.
İSKİ baraj doluluk oranı kaç?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %17,63
Darlık Barajı: %35,04
Elmalı Barajı: %53,59
Terkos Barajı: %26,51
Alibey Barajı: %11,69
Büyükçekmece Barajı: %27,03
Sazlıdere Barajı: %24,45