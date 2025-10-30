İSKİ 30 Ekim baraj doluluk oranı: Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey barajında ne kadar su kaldı?

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışın ardından güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. İstanbul Barajlardaki su seviyesi ve doluluk oranları 30 Ekim 2025 İSKİ tarafından açıklandı. Son günlerde kentte etkili olan yağmur az da olsa barajları etkiledi. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu.