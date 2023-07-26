Işkın otu, plantae aleminden olan ışkın otunun en kısası 50 cm. iken en uzunları 140 - 150 cm. aralığındadır. Soğuk hava şartlarına karşı dayanıklı bir bitki olan ışkın otu, karasal iklimin egemen olduğu bölgelerde de yetiştiriliyor. Kuzukulağıgiller familyasından olan bitkinin son yıllarda tüketim oranı yarı yarıya arttı. İşte ışkın otuna ilişkin merak edilenler...

Işkın Otu Nedir?

Anti-inflamatuar, antikanser, antibakteriyel ve antiviral dahil olmak üzere çok sayıda farmakolojik özelliği olan, alternatif tıp alanında da kullanılan ışkın, C vitamini oranı en yüksek bitkiler arasında yer alır. Vitamin, magnezyum ve potasyum açısından zengin olan ışkın otu, tarihte anemi, anoreksiya, halsizlik, anksiyete, depresyon ve diyabet tedavisi için geleneksel bitkisel ilaç olarak ve yine aynı zamanda yatıştırıcı ve ruh halini arttırıcı olarak da kullanılmıştır.

Işkın Otu Faydaları Nelerdir?

Bağışıklığı arttıran ışkın otunun faydaları şunlardır:

Işkın otu kökünün kaynatılması ile hazırlanan suyu kan şekerini dengelenmeye yardım eder

Işkın otu kanserli hücrelerin gelişimini durdurulmasına yardımcı olur

İştah açıcıdır

Balgam söktürücüdür

Gaz ve mide bulantısı gibi rahatsızlıkları rahatlatır

Sindirim sistemini düzenler

Mide asidini dengeler

Cilt yenileyici ve tazeleyici özelliklere sahiptir

Yaşlanma etkilerinin azaltılmasında destekleyicidir

Halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlere iyi gelir

K, A, E, B1 ve B2 vitaminleri açısından da oldukça zengin olan bitki, kanser ile mücadele noktasında pek çok araştırmaya konu olmuş, birçok rahatsızlığın tedavisinde de kullanılmıştır.

Işkın Otunu Kimler Kullanmalıdır?

Işkın otunu kullanabilecek kişiler şu şekilde listelenebilir:

Astım hastaları,

Şeker hastaları,

Tansiyon sorunu yaşayanlar,

Böbrek rahatsızlığı olanlar,

İshal, ülser ve hemoroid gibi sorunları olanlar,

Kanser ve lösemi hastaları ve

Cilt problemleri yaşayan kişiler.

Işkın Otu Nasıl Kullanılır?

Işkın otunun farklı kullanımları bulunur. Semt pazarlarında, aktarlarda ve doğal ürün satan yerlerde satışa sunulan bitki ile yemek yapılabileceği gibi çay gibi hazırlanıp içildiği de görülür. Hem tatlılar hem de tuzlular için uygun olan bitkiyi makarnaya, salatalara ya da et yemeklerine ekleyebilirsiniz. Işkın ile reçel, tatlı ve pasta da yapabilirsiniz. Otun kurusundan krem de elde edebilirsiniz. Yoğurt ile karıştırarak cilt yüzeyindeki problemli bölgelere sürebilirsiniz. Tıbbi ilaç yapımında da kullanılan bitki, kaynatarak da içilebilir.

Işkın Otu Nasıl Tüketilebilir?

Işkın Otunun kök bölümüne kadar olan ot kısmı iyice yıkandıktan sonra kaynatılmaya bırakılır. Kaynatma işlemi yapıldıktan sonra her süzülerek içilmeye başlanabilir. Işkın Otu kullanımında tüketiminde dikkat edilmesi gereken nokta, uzman bilgisi dışında kullanılmaması gerektiğidir. Bitkinin kullanımı diğer bitkiler gibidir. Kullanımının tam olarak hangi aralıklarla olması gerektiği hakkında mutlaka bilgi edinmelidir. Işkın Otu tüketimi öncesinde uzmanlara bilgi verilmesi öneriliyor.







