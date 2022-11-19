Özgün İŞKUR giriş ve kayıt oluşturma nasıl yapılır? (RESİMLİ ANLATIM)
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İŞKUR giriş ve kayıt oluşturma nasıl yapılır? (RESİMLİ ANLATIM)

İşsizliğin önlenmesi, istihdamın korunması ve işsizlik sigortası hizmetler için kurulan İŞKUR, ülkemizde milyonlarca kişiye iş fırsatı sağlamaktadır. Meslek edinme kursları ve eğitim seminerleri sağlayarak işgücü piyasasında istihdam sağlayan İŞKUR, senede ortalama 100.00 bin kişiyi iş sahibi yapmaktadır. İş arayan vatandaşlar, işkur kayıt ve giriş yapma işlemlerini araştırmaktadır. İŞKUR giriş ekranında İŞKUR profil oluşturma işlemi ile pek çok işlemi yapmak mümkün. Peki İŞKUR kayıt nasıl olunur? İŞKUR giriş nasıl yapılır? E-Devlet ile giriş yapılır mı? Kayıtın geçerlilik süresi ne kadar? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İŞKUR giriş ve kayıt oluşturma nasıl yapılır? (RESİMLİ ANLATIM)
İşkur kayıt olma

İlkokul, ortaokul ve lise mezunu olan 20-44 yaş aralığında herkesin başvuruda bulunabileceği İŞKUR’un sitesinden profil oluşturarak aktif iş arayışında olduğunuzu belirtebilir ve güncel iş ilanlarını inceleyerek başvurularda bulunabilirsiniz.

İŞKUR KAYIT NASIL OLUNUR?

> BURAYA TIKLAYARAK İŞKUR kayıt işlemi ekranına gidin.

> Karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız.

> İsterseniz e-Devlet ile giriş yapabilirsiniz. Yeni üyelik için ‘Yeni Üye’ butonuna tıklayın.

> Burada istenilen bilgileri doldurun ve sözleşmeleri ‘Okudum, Onaylıyorum’ işaretleyin.

> İleri diyerek üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.


İŞKUR GİRİŞ EKRANI

BURADAN T.C. Kimlik No ve şifreniz ile İŞKUR profilinize giriş yapabilirsiniz.

İŞKUR KAYIT KOŞULLARI

İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.

Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.

Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.

Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir. Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.

Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz.

ENGELLİ KAYITLARI

Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen “Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu”, “Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu”, “Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu” ve/veya “Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur.

Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır.

Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

İŞKUR KAYIT GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlemtarihinden itibaren on iki aydır.

Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak “İş Arama/Kayıt Durumu” menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir.

Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

İŞKUR evden çalışmak isteyenlere fırsatlar sunuyor
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Evden para kazanmak artık İŞKUR üzerinden mümkün hale geliyor.
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Aile bütçesine destek olmak isteyen ev hanımları evde paketleme projesiyle para kazanabilecek.
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Peki başvurular nasıl yapılır?
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Detayları yazımızda bulabilirsiniz.
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İŞKUR evde paketleme işinden yararlanmak isteyenler bulundukları İŞKUR müdürlüğüne başvuru yapabilir.
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Burada sizlere verilen evde ek iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmanız gerekir.
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Formu doldurduktan sonra yapılması gerekenler şunlar.
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İŞKUR başvuru formunu doldurduktan sonra ev hanımları ile iletişime geçilecektir.
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Kabul edilen ev hanımlara iş hakkında bilgilendirme SMS yoluyla gönderilecektir.
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Böylece ek gelir elde edebilirsiniz.
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Evde paketleme işi ile ne kadar kazanabilirsiniz?
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Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ev hanımlarının yapacakları işler şu şekildedir;
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Nikah şekeri,
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Kulak çubuğu ambalajlama,
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Küpe arkası takma,
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Tel toka kutulama,
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Tırnak kutulama,
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Takı tasarımı,
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Sabun,
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Bitki çayı paketleme,
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Cetvel seti hazırlama,
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Poşet katlama,
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Peçete halkası yapma işi veriliyor.
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Günde ortalama 3 - 4 saat kadar çalışarak aylık 800 TL gelir elde edebilirsiniz.
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Daha detaylı bilgi için İŞKUR’un resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Evde paketleme işinde günde birkaç saat çalışmanız yeterli olacaktır.
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Proje kapsamı içerisinde milyonlarca ev kadınına ek gelir desteği verilmesi düşünülüyor. Kadınları bu ek işlerle çalışma hayatına katılabilecek. İŞKUR paketleme işi ile aile bütçesine katkı yapabilirsiniz.
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kamupersonelialim.com haberine göre ev hanımları İŞKUR’u ziyaret ederek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt gerçekleştirebilecektir.
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Sisteme kayıt yapıldıktan sonra eğitim ve iş konusunda detaylar SMS ile verilecektir.
İŞKUR evden çalışmak isteyenlere fırsatlar sunuyor
Türkiye İş Kurumu ev hanımlarına evde çalışarak para kazanma desteği veriyor. Evde bu işleri yaparak sizde ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. İŞKUR başvurusu online site üzerinden gerçekleştirilebiliyor.


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