İŞKUR , Türkiye İş Kurumu'nun kısaltılmış adıdır. İŞKUR, Türkiye'de işsizlerin istihdamını sağlamak ve işverenlerin nitelikli işgücü bulmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasında köprü vazifesi görmektedir.

İŞKUR, işverenler için de işgücü bulmalarına yardımcı olmaktadır. İşverenler, İŞKUR'a işgücü talebinde bulunabilmektedir. İşkur iş ilanları, iş arayanlar için önemli bir fırsattır. Kurumun iş ilanlarından, iş arayanlar kendilerine uygun iş ilanlarını bulabilir ve başvuru yapabilirler.

İŞKUR, iş arayanlara ve işverenlere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

İş arama yardımı

İşbaşı eğitim programı

Toplum yararına programlar

Engelli ve eski hükümlü projeleri

Kısa çalışma ödeneği

İŞKUR iş ilanları başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR üzerinden beden işçisi alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek kolayca başvurularını yapabilirler:

İŞKUR resmi internet sitesine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan " İş İlanları " sekmesine tıklayın.

Açılan menüden " Meslek " bölümünü seçin ve " Beden İşçisi " seçeneğini belirleyin.

Arama butonuna tıklayarak sonuçları görüntüleyin.

Açılan sayfada beden işçisi alımlarıyla ilgili tüm ilanları bulabilirsiniz. İlgilendiğiniz ilana tıklayarak detayları inceleyin.

İlan detay sayfasında, başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru formunda kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim ve iş deneyimi gibi detayları da eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir?

İŞKUR üzerinden beden işçisi alım ilanlarını takip etmek isteyenler için aşağıdaki adımlar yardımcı olabilir:

İŞKUR resmi internet sitesini ziyaret edin.

Ana sayfada bulunan "İş İlanları" bölümüne tıklayın.

"Meslek" bölümünden "Beden İşçisi" seçeneğini belirleyin.

Karşınıza çıkan sayfada, beden işçisi alımıyla ilgili tüm ilanlar sıralanacaktır. Size uygun olanları inceleyerek, başvuruda bulunmak istediğiniz ilana göz atın.

İlgilendiğiniz ilanın üzerine tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve başvuru adımları için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

www.iskur.gov.tr giriş yapılarak nasıl iş başvurusunda bulununur?

İŞKUR'un internet sitesine giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR'un internet sitesi olan https://www.iskur.gov.tr/ adresine gidin.

Ana sayfada bulunan " Giriş " butonuna tıklayın.

Açılan sayfada, TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

" Giriş Yap " butonuna tıklayın.

İŞKUR giriş e-devlet

TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz yoksa, e-Devlet şifresi oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gidin.

Ana sayfada bulunan "e-Devlet Kapısı" butonuna tıklayın.

"e-Devlet Şifresi Oluştur" butonuna tıklayın.

Açılan sayfada, kimlik belgenizin bilgilerini girin.

"Devam Et" butonuna tıklayın.

Açılan sayfada, kimlik belgenizin ön ve arka yüzünü taratarak yükleyin.

"Gönder" butonuna tıklayın.

Kimlik doğrulama işleminiz tamamlandıktan sonra, size SMS ile bir şifre gönderilecektir.

Bu şifreyi kullanarak, İŞKUR'un internet sitesine giriş yapabilirsiniz.

İŞKUR e şube açık iş ilanları

İşkur E Şubesi'nde açık olan iş ilanlarından bazıları şunlardır:

Kobi Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Muhasebe Elemanı Tekniker (Elektrik, Makine, Mekatronik, Bilgisayar) Beden İşçisi Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Satış Danışmanı Mağaza Görevlisi Restoran Garsonu

Bu ilanlara başvurmak için İŞKUR'un internet sitesi veya e-Devlet üzerinden online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, İŞKUR'un Alo 170 hattını arayarak da başvuru yapabilirsiniz.

İşte, İstanbul İşkur E Şubesi'nde açık olan bazı iş ilanlarının detayları:

Kobi Uzmanı

İstanbul'da bulunan bir kobi şirketinde çalışacak Kobi Uzmanı aranmaktadır. Kobi Uzmanlığı alanında en az 2 yıl deneyimi olan, MS Office programlarına hakim, iyi derecede İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.

İnsan Kaynakları Uzmanı

İstanbul'da bulunan bir teknoloji şirketinde çalışacak İnsan Kaynakları Uzmanı aranmaktadır. İnsan Kaynakları alanında en az 3 yıl deneyimi olan, üniversitelerin İşletme, İktisat, Sosyoloji, Psikoloji gibi bölümlerinden mezun, MS Office programlarına hakim, iyi derecede İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.

Muhasebe Elemanı

İstanbul'da bulunan bir tekstil şirketinde çalışacak Muhasebe Elemanı aranmaktadır. Muhasebe alanında en az 2 yıl deneyimi olan, üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe gibi bölümlerinden mezun, MS Office programlarına hakim, iyi derecede Excel bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.

Tekniker (Elektrik, Makine, Mekatronik, Bilgisayar)

İstanbul'da bulunan bir üretim şirketinde çalışacak Teknikerler aranmaktadır. Elektrik, Makine, Mekatronik veya Bilgisayar Teknikerliği alanında en az 2 yıl deneyimi olan, ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip, MS Office programlarına hakim, iyi derecede İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.

Beden İşçisi

İstanbul'da bulunan bir fabrikada çalışacak Beden İşçileri aranmaktadır. En az ilköğretim mezunu, erkek, fiziksel olarak güçlü, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu adayların başvuruları değerlendirilecektir.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

İstanbul'da bulunan bir telekomünikasyon şirketinde çalışacak Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcileri aranmaktadır. En az lise mezunu, iletişim becerileri güçlü, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.

Satış Danışmanı

İstanbul'da bulunan bir perakende şirketinde çalışacak Satış Danışmanları aranmaktadır. En az lise mezunu, iletişim becerileri güçlü, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.

Mağaza Görevlisi

İstanbul'da bulunan bir giyim mağazasında çalışacak Mağaza Görevlileri aranmaktadır. En az lise mezunu, iletişim becerileri güçlü, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.

Restoran Garsonu