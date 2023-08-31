İŞKUR iş ilanları
İŞKUR, işverenler için de işgücü bulmalarına yardımcı olmaktadır. İşverenler, İŞKUR'a işgücü talebinde bulunabilmektedir. İşkur iş ilanları, iş arayanlar için önemli bir fırsattır. Kurumun iş ilanlarından, iş arayanlar kendilerine uygun iş ilanlarını bulabilir ve başvuru yapabilirler.
İŞKUR, iş arayanlara ve işverenlere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
- İş arama yardımı
- İşbaşı eğitim programı
- Toplum yararına programlar
- Engelli ve eski hükümlü projeleri
- Kısa çalışma ödeneği
İŞKUR iş ilanları başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR üzerinden beden işçisi alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek kolayca başvurularını yapabilirler:
İŞKUR resmi internet sitesine giriş yapın.
Arama butonuna tıklayarak sonuçları görüntüleyin.
Açılan sayfada beden işçisi alımlarıyla ilgili tüm ilanları bulabilirsiniz. İlgilendiğiniz ilana tıklayarak detayları inceleyin.
İlan detay sayfasında, başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru formunda kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim ve iş deneyimi gibi detayları da eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.
İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir?
İŞKUR üzerinden beden işçisi alım ilanlarını takip etmek isteyenler için aşağıdaki adımlar yardımcı olabilir:
İŞKUR resmi internet sitesini ziyaret edin.
Ana sayfada bulunan "İş İlanları" bölümüne tıklayın.
"Meslek" bölümünden "Beden İşçisi" seçeneğini belirleyin.
Karşınıza çıkan sayfada, beden işçisi alımıyla ilgili tüm ilanlar sıralanacaktır. Size uygun olanları inceleyerek, başvuruda bulunmak istediğiniz ilana göz atın.
İlgilendiğiniz ilanın üzerine tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.
Daha fazla bilgi ve başvuru adımları için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.iskur.gov.tr giriş yapılarak nasıl iş başvurusunda bulununur?
İŞKUR'un internet sitesine giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
İŞKUR'un internet sitesi olan https://www.iskur.gov.tr/ adresine gidin.
İŞKUR giriş e-devlet
TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz yoksa, e-Devlet şifresi oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gidin.
Ana sayfada bulunan "e-Devlet Kapısı" butonuna tıklayın.
"e-Devlet Şifresi Oluştur" butonuna tıklayın.
Açılan sayfada, kimlik belgenizin bilgilerini girin.
"Devam Et" butonuna tıklayın.
Açılan sayfada, kimlik belgenizin ön ve arka yüzünü taratarak yükleyin.
"Gönder" butonuna tıklayın.
Kimlik doğrulama işleminiz tamamlandıktan sonra, size SMS ile bir şifre gönderilecektir.
Bu şifreyi kullanarak, İŞKUR'un internet sitesine giriş yapabilirsiniz.
İŞKUR e şube açık iş ilanları
İşkur E Şubesi'nde açık olan iş ilanlarından bazıları şunlardır:
- Kobi Uzmanı
- İnsan Kaynakları Uzmanı
- Muhasebe Elemanı
- Tekniker (Elektrik, Makine, Mekatronik, Bilgisayar)
- Beden İşçisi
- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
- Satış Danışmanı
- Mağaza Görevlisi
- Restoran Garsonu
Bu ilanlara başvurmak için İŞKUR'un internet sitesi veya e-Devlet üzerinden online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, İŞKUR'un Alo 170 hattını arayarak da başvuru yapabilirsiniz.
İşte, İstanbul İşkur E Şubesi'nde açık olan bazı iş ilanlarının detayları:
İstanbul'da bulunan bir kobi şirketinde çalışacak Kobi Uzmanı aranmaktadır. Kobi Uzmanlığı alanında en az 2 yıl deneyimi olan, MS Office programlarına hakim, iyi derecede İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.
İstanbul'da bulunan bir teknoloji şirketinde çalışacak İnsan Kaynakları Uzmanı aranmaktadır. İnsan Kaynakları alanında en az 3 yıl deneyimi olan, üniversitelerin İşletme, İktisat, Sosyoloji, Psikoloji gibi bölümlerinden mezun, MS Office programlarına hakim, iyi derecede İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.
İstanbul'da bulunan bir tekstil şirketinde çalışacak Muhasebe Elemanı aranmaktadır. Muhasebe alanında en az 2 yıl deneyimi olan, üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe gibi bölümlerinden mezun, MS Office programlarına hakim, iyi derecede Excel bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.
İstanbul'da bulunan bir üretim şirketinde çalışacak Teknikerler aranmaktadır. Elektrik, Makine, Mekatronik veya Bilgisayar Teknikerliği alanında en az 2 yıl deneyimi olan, ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip, MS Office programlarına hakim, iyi derecede İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.
İstanbul'da bulunan bir fabrikada çalışacak Beden İşçileri aranmaktadır. En az ilköğretim mezunu, erkek, fiziksel olarak güçlü, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu adayların başvuruları değerlendirilecektir.
İstanbul'da bulunan bir telekomünikasyon şirketinde çalışacak Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcileri aranmaktadır. En az lise mezunu, iletişim becerileri güçlü, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.
İstanbul'da bulunan bir perakende şirketinde çalışacak Satış Danışmanları aranmaktadır. En az lise mezunu, iletişim becerileri güçlü, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.
İstanbul'da bulunan bir giyim mağazasında çalışacak Mağaza Görevlileri aranmaktadır. En az lise mezunu, iletişim becerileri güçlü, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.
İstanbul'da bulunan bir restoranda çalışacak Garsonlar aranmaktadır. En az lise mezunu, iletişim becerileri güçlü, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilen, takım çalışmasına yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.