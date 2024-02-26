İŞKUR, Türkiye'de istihdam ve işgücü piyasası hizmetlerini sağlayan bir kamu kurumudur. İŞKUR, iş arayanlara iş bulma, işverenlere eleman bulma, işgücü piyasası araştırmaları yapma ve işsizlik sigortası hizmetleri sunmaktadır. İŞKUR tarafından kamu ve özel sektör için en az ilkokul mezunu olan 73 bin 879 personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Peki İŞKUR iş ilanı ile hangi kurum alım yapıyor? İŞKUR alımları başvurusu nasıl, nereden yapılacak? İşte alım yapılacak kadro ve branş dağılımı.