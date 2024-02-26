İŞKUR kamu ve özel sektörlerde istihdam edilmek üzere kamu memur ve işçi alımı gerçekleştiriyor. Bakanlıklar başta olmak üzere, üniversiteler, hastaneler ile özel sektör İŞKUR üzerinden pek çok ilde başta büro memuru olmak üzere binlerce personel alımı yapılır. İŞKUR KPSS şartı olmadan Türkiye genelinde bin 240 büro personeli alım yapacağını açıkladı.
BÜRO MEMURU ALIMI İŞ İLANLARI
İŞKUR üzerinden binlerce büro memuru alımı söz konusu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'nin farklı illerinde en az ortaöğretim (lise) mezunu 1.240 büro memuru işe alacak.
Büro İşçisi
Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı
Büro Memuru (Dış Ticaret)
Büro Memuru (Genel)
Büro Memuru (Noter Katibi)
Büro Memuru (İdari İşler)
Büro Yönetimi Elemanı
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı
İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapacaklar ilk önce İŞKUR üzerinden üye kayıdı yapılması gerekiyor. Oluşturulan üyelik girişi bilgileri ile ilgili iş ilanına başvuru gerçekleştirilmekte.
İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,
Sağlık probleminin olmaması,
En az lise mezunu olmak, (önlisans ve lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)
Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, analiz ve raporlama yapabilen, iletişim becerisi yüksek, araştırmacı ve yenilikleri takip eden, insan ilişkileri kuvvetli, sonuç odaklı olmak,
İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,
Office programlarına hakim olmak,
Güler yüzlü olmak.
HANGİ KURUM KAMU PERSONEL ALIMI YAPACAK?
PTT, KPSS puanı beklenmekte olan 10.000 personel alacak.
Sağlık Bakanlığı, KPSS şartı olmadan 27.000 personel alacak.
Çeşitli belediyeler, KPSS puanı ile farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak.
Ticaret Bakanlığı, koruma ve güvenlik görevlisi ve sözleşmeli destek personeli alacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 600 uzman erbaş alacak.
İçişleri Bakanlığı, 75 il planlama uzman yardımcısı alacak.
Boğaziçi Üniversitesi, sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Ege Üniversitesi, 46 sözleşmeli personel alacak.
Dışişleri Bakanlığı, sözleşmeli sekreter alacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1.629 sözleşmeli personel alacak.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'nin farklı illerinde en az ortaöğretim (lise) mezunu 1.100 ofis çalışanı işe alacak.