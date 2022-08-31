İŞKUR TYP MEB 2022 alımları ne zaman?

İŞKUR Toplum Yararı Programları (TYP) personel alımlarını yakından takip edenler başvuru tarihlerini araştırıyor. Okullarda temizlik işlerini yapacak ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR TYP çerçevesinde personel alımı yapmakta. Peki İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? 2022 İŞKUR TYP başvurusu ne zaman, personel alımı şartları nelerdir?

TYP başvuruları başladı mı başvurular ne zaman başlayacak?

İŞKUR TYP Bu yıl 20 bin güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı yapacağını ilan etti. TYP personel alımı için başvuru tarihleri açıklandı. Toplum Yararına Programlar TYP başvuruları Eylül ayı itibari ile talepler alınmaya başlayacak.

TYP personel alımı şartları neler?

TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında yapılacak alımlarda bazı nitelikler aranacak. İŞKUR resmi İnternet adresi üzerinde yayınlanıyor.

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

İŞKUR'dan TYP başvurusu nasıl yapılır?

1. Adım: Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/Typ... adresine tıklamaları gereklidir.

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2. Adım: Sonrasında İŞKUR Sistemine Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki görselde gördüğünüz alana girmeniz gereklidir.

3. Adım: İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki görseldedi gibi bir ekran gelecek ve ilgili görselde eğer biliyorsanız TYP nuamrası veya Birim yazan kısma kendi ilinizi girebilirsiniz. Yada Ara butonuna tıklayarak tüm TYP Personel Alımı ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

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TYP maaşları ne kadar?

TYP kapsamında işe alınanlara asgari düzeyde ödeme yapılmaktadır. Buna göre işe girenler 5.500 TL asgari ücret almaktadır.

TYP başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

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TYP seçimleri nasıl yapılır?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen özel politika gruplarına programdan yararlanma hususunda öncelik verilmektedir. Bu kapsamda liste ayrımına gidilmiş olup aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilmektedir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar,

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35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.

Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilmektedir.

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır. TYP’de haftalık yararlanma süresi kırk beş saattir.

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