İslam can hakkını korur: Kısasta hayat vardır İslam, insanların her hakkını korur ve kişinin can ile mal güvenliğini sağlamayı temel alır. Amaçlanan adil dünya düzenini sağlayabilmek için de bazı temel kaideler belirlenmiştir. Bu kaidelerin en önemlisi insanın can güvenliğinin korunmasıdır. Kasten adam öldürmenin cezası olarak da kısas hükümlerinin uygulanmasını farz kılar.

