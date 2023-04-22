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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. İhbarla adrese ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşte detaylar.

15:21 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Isparta Haberleri

Isparta Haberleri

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eğirdir- Barla kara yolunda meydana geldi. Barla yönüne giden A.Ö. yönetimindeki 07 ABF 83 plakalı otomobile, karşı yönden gelen M.M.'nin kullandığı 32 ABE 972 plakalı kamyonet çarptı. Otomobil bariyerlere çarparken, kamyonet ise ters yöne dönerek yan yattı. Kazada kamyonette bulunan G.M., Y.V.M., S.M., A.A. ile diğer araç sürücüsü A.Ö. ve beraberindeki F.Ö. yaralandı.


İhbarla adrese ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



#Isparta
#Eğirdir- Barla karayolu
#kamyone
#otomobil
#Barla
#Eğirdir
2 saat önce
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