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Şakir Özkan Torunlar İsrail Büyükelçisi oldu | Şakir Özkan Torunlar kimdir?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in Türkiye Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı. İsrail'e 4 yıl sonra atanan yeni büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın hayatına dair ayrıntılar merak kazandı. Yeni İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Büyükelçisi olarak atanan Şakir Özkan Torunlar kimdir? Şakir Özkan Torunlar kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Şakir Özkan Torunlar

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin ardından Türkiye’nin, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.

Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.

2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

ÇAVUŞOĞLU DÜN GECE TEBLİĞ ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

SEDAT ÖNAL'A DA YENİ GÖREV

Buna göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal Newyork BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.

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