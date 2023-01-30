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İstanbul'un bazı ilçelerinde yılın ilk karı yağdı

Şubat ayına kısa bir süre kala yurt genelinde soğuk havanın ardından kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da bazı ilçelerde de yılın ilk karı yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isimlerden İstanbul'da kar yağışına ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte 30 Ocak 2023 hava durumu raporu...

09:00 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU (30 OCAK 2023)

İstanbul'un yüksek kesimlerinde yılın ilk kar ve sulu kar yağışı görüldü. Yağış, Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Beykoz'daki ana arterlerde beyaz örtü oluşturdu.

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı düştü. Kartal Aydos ormanına kar yağdı. Ağaçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Yağan sulu kar, bir süre sonra etkisini kaybetti.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde yılın ilk kar ve sulu kar yağışı görüldü. Yağış, Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Beykoz'daki ana arterlerde beyaz örtü oluşturdu.

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı düştü. Kartal Aydos ormanına kar yağdı. Ağaçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Yağan sulu kar, bir süre sonra etkisini kaybetti.

Silivri'de etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara döndü. Kar, kısa süre sonra yeniden yerini yağmura bıraktı. Arnavutköy Fenertepe yolunda da karla karışık yağmur yağdı.

Gece yarısı ise Çatalca'ya lapa lapa kar yağdı. Araçların üstü kısa sürede beyaza büründü.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir. Şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak" açıklamasında bulundu. Öztel, Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bugün şiddetli hava olaylarının beklendiğini de kaydetti.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

Kuvvetli kar yağışlarının 29 Ocak yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu. Kar yağışının akşam saatlerinde ise İç Anadolu'da kendisini göstereceği öğrenildi.

Ülkemiz genelinin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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#meteoroloji istanbul
1 saat önce
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İstanbul'un bazı ilçelerinde yılın ilk karı yağdı
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