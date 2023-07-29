Mega kent İstanbul’da hava sıcaklığı iyice etkisini gösterirken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşüş gösteriyor. Barajlarda ki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü. Sazlıdere Barajında dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görüldü. Peki İstanbul barajlarda son durum ne? İşte İSKİ 29 Temmuz 2023 baraj doluluk oranları.