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İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023

Türkiye’de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul’da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı da her geçen gün azalıyor. Son rakamlara göre mega kentteki barajlardaki su seviyesi son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü. Peki 29 Temmuz 2023 İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaçta? İşte İSKİ İstanbul tüm barajlarda doluluk oranları.

15:57 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023

İstanbul baraj doluluk oranları 29 Temmuz 2023

Mega kent İstanbul’da hava sıcaklığı iyice etkisini gösterirken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşüş gösteriyor. Barajlarda ki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü. Sazlıdere Barajında dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görüldü. Peki İstanbul barajlarda son durum ne? İşte İSKİ 29 Temmuz 2023 baraj doluluk oranları.

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ? 29 TEMMUZ 2023

Mega kent İstanbul’da hava sıcaklığı iyice etkisini gösterirken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.77 oldu. Bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 19.16

Büyükçekmece Barajı yüzde 18.78

Darlık Barajı yüzde 53.94

Istrancalar Barajı yüzde 34.27

Kazandere Barajı yüzde 7.63

Elmalı Barajı yüzde 28.48

Ömerli Barajı yüzde 70.63

Pabuçdere Barajı yüzde 4.9

Sazlıdere Barajı yüzde 21.56

Terkos Barajı yüzde 25.36




#İSKİ
#Baraj Doluluk Oranları
#İstanbul
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