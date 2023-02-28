Kandilli Rasathanesi’nin derlediği verilere göre İstanbul’da 2000 ve öncesinde yapılan bina sayısı 818 bin adet. Muhtemel 7.5 ve üzeri şiddetli bir depremde hafif, orta, ağır ve çok ağır hasar alması beklenen bina sayısı 491 bin. Bu binada oturanların sayısı da 6.2 milyon kişi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce İstanbul’daki riskli bina durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre İstanbul’da 318 bina deprem olmadan çökme tehlikesi içinde. İstanbul’da 1.1 milyon konutun bulunduğunu söyleyen Gökçe, bu binaların yüzde 70’inin ise 1999’dan önce yapıldığını belirtiyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce bilançoyu açıkladı. Buna göre İstanbul’da 318 bina deprem olmadan çökme tehlikesi içinde. İstanbul’da 1.1 milyon konutun bulunduğunu söyleyen Gökçe, bu binaların yüzde 70’inin ise 1999’dan önce yapıldığını belirtiyor.

İstanbul riskli bina tespiti

İstanbul bina hasar tespit sorgulama nasıl yapılır?

İBB bina hasar sorgulama ile vatandaşlar yaşadıkları binaların risk durumunu ve raporlarını görme imkanı elde ediyor. İnternet üzerinden inceleme başvurusu yapanlar, daha sonra raporları yine internetten öğrenebiliyor. Hızlı tarama testi ile İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yaşadıkları binaların deprem risk durumlarını tespit edebiliyor. İstanbul'un 37 ilçesinde devam eden hızlı tarama testi ile özellikle nüfusun yoğun olduğu Bağcılar, Güngören ve Esenler gibi ilçelerde riskli binaların raporları da görüntülenebiliyor.

İBB Bina Deprem testi sorgulama

Bina tespiti için başvuru nasıl, nereden yapılır?

Bina tespiti için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, https://forms.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden ilçe, mahalle, sokak, apartman adı, daire numarası gibi bilgileri içeren formu doldurarak başvuru yapabilirler.

İBB bina dayanıklılık testi İstanbul'da 2000 yılından önce yapılmış binalar için geçerlidir. Yapılan başvurular sonrası binalarda kolon ve kiriş ölçüleri alınıyor, düzensizlik durumları belirleniyor. Alınan tüm veriler belirli algoritmalar ile analiz ediliyor. Risk durumları raporlanıyor. Bu durum sonrası gerekli tamirat işlemleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul’da riskli binalar nereye taşınacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi. Bakan Kurum şunları dile gitirdi: "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekânsal strateji planımızı tamamladık ve yeni lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımları atacağız."







