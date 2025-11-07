Yeni Şafak
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Kasım Cuma elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler

12:507/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
İstanbul'da 7 Kasım Cuma günü elektrik kesintisi var mı? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da yaşanacak elektrik kesinti programını açıkladı. İstanbul'da yarın elektrikler kesilecek mi? İstanbul'da bugün yaşanacak elektrik kesintilerini sizler için derledik. Detaylar haberimizde..

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 7 Kasım Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 7 Kasım Cuma elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 7 Kasım Cuma elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler

İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Başakşehir

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

