İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 7 Kasım Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 7 Kasım Cuma elektrikler ne zaman gelecek?