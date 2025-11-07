İstanbul'da 7 Kasım Cuma günü elektrik kesintisi var mı? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da yaşanacak elektrik kesinti programını açıkladı. İstanbul'da yarın elektrikler kesilecek mi? İstanbul'da bugün yaşanacak elektrik kesintilerini sizler için derledik. Detaylar haberimizde..
İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 7 Kasım Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 7 Kasım Cuma elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ 7 Kasım Cuma elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Başakşehir
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli