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İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor! 29 Aralık 2024 İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor. İstanbul boğazı ve çevresinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İşte 29 Şubat 2024 İstanbul hava durumu raporu...

09:52 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:53 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

29 Şubat Perşembe günü İstanbul boğazı ve çevresinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Meteoroloji İstanbul hava durumuna ilişkin detaylar...

29 Şubat 2024 İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Şubat 2024 Perşembe (Bugün) tarihli hava durumu tahminini açıkladı. Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu yanıt buldu. Yurt genelinde yağışın beklenmediği ancak çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldığı bugünde İstanbul hava durumu İstanbul 7°C (Akşam), 15°C (Gündüz) - Parçalı ve az bulutlu, Ankara hava durumu 4°C (Akşam), 17°C (Gündüz) - Parçalı ve az bulutlu, İzmir hava durumu 11°C (Akşam), 24°C (Gündüz) - Parçalı ve az bulutlu olarak belirtildi.


İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, yoğun sis nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.



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