TÜİK 2023 verilerine göre İstanbul'da 5 milyon 840 bin kişi yaşamakta. İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766'sının İstanbullu olduğu sonucu söz konusu.

TÜİK rakamlarına göre İstanbul’un nüfusu 2017 yılında 15 milyon 29 bin 231 kişi iken, 2018 yılında 38 bin 493 kişi artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşmıştır. İstanbul’un en kalabalık ilçeleri sırasıyla; 891 bin 120 kişi ile Esenyurt, 770 bin 317 kişi ile Küçükçekmece ve 734 bin 369 kişi ile Bağcılar’dır. İstanbul’un en düşük nüfuslu ilçeleri sırasıyla; 16 bin 119 kişi ile Adalar, 36 bin 516 kişi ile Şile ve 72 bin 966 kişi ile Çatalca’dır.