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TÜİK 2023 verilerine göre İstanbul'da 5 milyon 840 bin kişi yaşıyor! Peki, İstanbul'da mülteci sayısı kaç oldu?

Marmara depremi ile gündeme gelen kentsel dönüşüm İstanbul'un ilk sırada yer alan gündemlerinden biri oldu. İstanbul'da yaşam nüfusun artması ile son yıllarda daha da zorlaştı. Türk ekonomosinin kalbinin attığı ve dünyanın da gözbebeği olan İstanbul'la ilgili önemli bir istatistik de ortaya çıktı. İstanbul'da kaç ilçe var, İstanbul'da kaç kişi yaşıyor? Mülteci sayısı kac oldu? İşte İstanbul'da yaşamla ilgili son veriler haberimizde.

15:20 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul
İstanbul

Türkiye nüfusu 2023 TÜİK verilerine göre 84 milyonu aştı. Nüfusun 15 milyon 840 bini ise en büyük şehrimiz megakent İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da kaç ilçe var, kaç kişi yaşıyor? Mülteci sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL NÜFUSU KAÇ OLDU?

TÜİK 2023 verilerine göre İstanbul'da 5 milyon 840 bin kişi yaşamakta. İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766'sının İstanbullu olduğu sonucu söz konusu.

İSTANBUL İLÇE SAYISI

İstanbul'un 39 ilçesi vardır. Bunlardan 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü ise Anadolu Yakası'nda bulunur.

İstanbul'un ilçeleri; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu’dur.

İSTANBUL İLÇE NÜFUSLARI

TÜİK rakamlarına göre İstanbul’un nüfusu 2017 yılında 15 milyon 29 bin 231 kişi iken, 2018 yılında 38 bin 493 kişi artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşmıştır. İstanbul’un en kalabalık ilçeleri sırasıyla; 891 bin 120 kişi ile Esenyurt, 770 bin 317 kişi ile Küçükçekmece ve 734 bin 369 kişi ile Bağcılar’dır. İstanbul’un en düşük nüfuslu ilçeleri sırasıyla; 16 bin 119 kişi ile Adalar, 36 bin 516 kişi ile Şile ve 72 bin 966 kişi ile Çatalca’dır.

2017 ile 2018 yılı arasında nüfusu en fazla artan ilçe, 44 bin 628 kişi ile Esenyurt olurken; en az artan ilçe ise 93 kişi ile Şişli olmuştur.

2018 yılında Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinin nüfusunda azalma olmuştur.



İstanbul Tarihi Yarımada’nın güzelliklerini keşfedin! İşte İstanbul'da bulunan muhteşem tarihi yapılar
İstanbul Tarihi Yarımada’nın güzelliklerini keşfedin! İşte İstanbul'da bulunan muhteşem tarihi yapılar

İnsanlık tarihi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan kadim şehir İstanbul, 470 yıl boyunca da Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oldu. Yüzyıllar önceden adımlarınıza eşlik eden krallar, sultanlar ve imparatorluklarla sizleri zaman yolculuğuna çıkaran İstanbul, eşsiz tarihi yapıları da karşınıza çıkarıyor. İstanbul'daki tarihi yapılar, şehrin tarihi ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır. Bu yapılar, hem ibadethane hem de turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Her birinin ayrı hikayesi bulunan İstanbul'daki bu tarihi yapıları görmek için geç kalmayın! İşte İstanbul'daki birbirinden muhteşem tarihi yapılardan bazıları...


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