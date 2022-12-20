Kar ne zaman yağacak? İstanbul dahil 10 il için sarı uyarı

Bir süredir çok sayıda ilde adeta bahar havası görülürken soğuk havalar yeniden etkisini göstermeye başladı. Yeni yıla sayılı günler kala gözler İstanbul'da karın yağacağı tarih merak ediliyor. Peki kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul ve Ankara'ya kar yağacağı tarih...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter hesabından vatandaşların merak ettiği hava durumuyla alakalı son bilgileri paylaştı. İstanbul hava durumu ile ilgili önemli bilgiler veren Şen, “İstanbul’da bugün hava soğuk ve yağmurlu. Sıcaklık 9 derece. Öğlen yağış kesiliyor, yarın hafif yağmurdan sonra hafta sonu dahil yağış yok. Sıcaklık hafta içinde 12-13 dereceyi geçmeyecek. Poyraz bugün akşama kadar kuvvetli esecek. Üşütür iyi giyinmek gerek.” ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Soğuk havayla birlikte Marmara`nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz`in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu`nun güney ve doğusu ile Akdeniz`in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

Kar yağışının yarın Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya`nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

Aynı zamanda, bugün ve yarın Marmara ve Ege`nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

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ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kuzey bölgelerde kuvvetli bir kar fırtınası meydana geldi ve Rusya beyazladı. Pazartesi günü akşama doğru ise Ankara’da hafif kar bekleniyor. İstanbul soğuk rüzgarlarını alıyor şu esnalarda, akşama doğru da aynı şekilde yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerinde 19 Aralık Cuma günü Marmara, Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyinin sağanak yağışlı olacağı açıklandı. Ayrıca yağışların; Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin edilmekte.

Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli poyraz kendisini hissettirirken, akşam saatlerinde İç Anadolu Bölgesi'nde de karla karışık yağmur görülmüş olacak.