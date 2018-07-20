İstanbul'da 221 bin konut satılmayı bekliyor.

En az boş konutun bulunduğu ilçeler arasında ise 199 konutla Adalar ilk sırada yer alırken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca ve 706 konutla Şile izliyor.

Endeksa'nın 440 bin verinin incelendiği "İstanbul'da Güncel Satılık Konut Stoğu" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'da geçen yıl 238 bin 383 adet, bu yılın ilk yarısında ise 109 bin 319 adet konut satıldı. Kentte son 1,5 yılda 347 bin 702 adet konut satılmasına rağmen, halen yüz binlerce ev satılmayı bekliyor. En fazla satılmayı bekleyen konutların bulunduğu ilçeler arasında ilk sırada 32 bin 648 konutla Esenyurt başı çekerken, bu rakam ilçedeki toplam konut sayısı yüzde 7,78'ine denk geliyor.

Esenyurt'u bu alanda 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik, 9 bin 760 ile Sancaktepe, 9 bin 381 konutla Beylikdüzü izliyor.

Kadıköy 8 bin 913 konutla, Maltepe8 bin 827 konutla, Ümraniye7 bin 884 konutla, Bahçelievler7 bin 30 konutla, Tuzla6 bin 499 konutla, Kartal6 bin 214 konutla, Eyüpsultan5 bin 646 konutla, Çekmeköy5 bin 553 konula, Sultangazi5 bin 356 konutla, Ataşehir5 bin 159 konutla, Avcılar5 bin 154 konutla, Bağcılar5 bin 79 konutla listede 5 binden fazla satılmayı bekleyen konutun bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor

2018'de yapılacak TOKİ konutları! TOKi konut başvuruları! 2018'de yapılacak TOKİ konutları ile ilgili planlamalar tamamlandı. Eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olmamış vatandaşlara Ankara’dan Van’a; Tokat’tan Hatay’a 33 ilde 45 bin 456 konut satılacak. TOKİ, bir araya gelerek ön talepte bulunanlar için de 15 bin konut yapacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Vatandaşlarımız 180-240 ay vade ile kira öder gibi, taksitle konut sahibi olacak” dedi.2018'DE YAPILACAK TOKİ KONUTLARITOKİ, gelecek yıl en fazla satışı Ankara’da yapmayı planladı. Ankara’da 13 bin 323, Gaziantep’te 4 bin 857 konutu satışa çıkaracak olan TOKİ’nin, İstanbul için planı 2 bin 690 konut oldu. Dar gelirliler için konut sıkıntısının yaşandığı Şanlıurfa’da 2 bin 66, Erzurum’da bin 650, Niğde’de bin 639, İzmir ve Manisa’da bin 523’er, Adana’da bin 391, Samsun’da bin 356, Diyarbakır’da bin 266, Kırşehir’de bin 126 konut satacak olan TOKİ’nin sınırlı sayıda satış yapacağı diğer iller de şöyle sıralandı: “Hatay’da 937, Zonguldak’ta 766, Sivas’ta 762, Rize’de 759, Tokat’ta 742, Muş’ta 715, Çorum’da 699, Elazığ’da 640, Trabzon’da 552, Gümüşhane’de 528, Kırklareli’nde 535, Çankırı’da 502, Van’da 407, Konya’da 334, Kars’ta 316, Yozgat’ta 297, Bursa’da 224, Kahramanmaraş’ta 142, Edirne’de 137, Afyon’da 86, Siirt’te 55”TOKİ’nin dar gelirliler için ürettiği konutlara başvurabilmek için öncelikle kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmaması gerekiyor. İkinci olarak daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak ile başvurucunun 18 yaşını doldurmuş olması koşulu aranıyor. Konut bedelinin yüzde 10, 20 veya 25’i oranında peşinat alınırken, 10, 15 ila 20 yıl taksit olanağı sunuluyor. Konut projelerini TÜİK verileri ışığında hazırladıklarını anlatan Başkan Ergün Turan, şöyle konuştu: “2023 hedefimizi 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. 2018’de 33 ilde yer alan 45 bin 456 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımız için açık satışa sunacağız.”TOKİ KONUT BAŞVURULARI VE DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZTOKİ kura sonuçları: TOKİ Kayaşehir konutları kura çekim sonuçlarıTOKİ'DEN 55 BİN PEŞİNATLA 185 TL TAKSİTLE EVAğırlıklı motivasyonlarının TOKİ olmazsa konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, son 3,5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, 2017 yılında yapılanların ise yüzde 98’inin alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Şu anda Türkiye’nin 38 ilinde 6 bin 893 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını belirten Turan, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatlarının 55 bin TL’den, taksitlerin ise 185 TL’den başladığını söyledi. Konutların ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların 29 Haziran’a kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.TOKİ İSTANBUL SİLİVRİ KONUT PROJESİ29 Haziran Cuma gününe kadar yapılacak başvurular sonunda 11-12 Temmuz tarihlerinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini söyleyen Turan, “Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız bin TL, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin TL başvuru bedeli müracaatlarını gerçekleştirebilir. Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren iade edeceğiz” açıklamasında bulundu.Alt gelirliye yönelik 2 1 nitelikte 934 konutun 198 bin TL ve 961 TL taksitle satışa sunulduğunu belirten Turan, orta gelir grubuna yönelik 3 1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin TL ve 1.958 TL taksitle satışa sunulduğunu kaydetti. Turan, ayrıca emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek, alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adetinin emekli vatandaşlara verileceğini bildirdi.TOKİ SİLİVRİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARISatışa sunulan konutlara başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30.06.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor” dedi.TOKİ KONUT BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELERBaşvuru sahipleri,Kimlik Fotokopisi,Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisiveya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,İbraz edeceklerdir.

En az boş konutun bulunduğu ilçeler

Araştırmaya göre, satılmayı bekleyen konut stokunun en düşük olduğu ilçeler arasında başı 199 konutla Adalar çekerken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca, 706 konutla Şile, bin 626 konutla Beyoğlu, bin 924 konutla Sultanbeyli, bin 933 konutla Beşiktaş takip ediyor.

Gaziosmanpaşa'da 4 bin 991, Kağıthane'de 4 bin 919, Büyükçekmece'de 4 bin 776, Fatih'te 4 bin 529, Silivri'de 3 bin 949, Üsküdar'da 3 bin 809, Arnavutköy'de 3 bin 700, Şişli'de 3 bin 559, Esenler'de 3 bin 400, Zeytinburnu'nda 3 bin 192, Bakırköy'de 3 bin 60, Bayrampaşa'da 2 bin 866, Güngören'de 2 bin 691, Sarıyer'de 2 bin 214 konut satılmayı bekliyor.

İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayıları ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor:



İLÇE KONUT STOKU

Esenyurt 32.648

Başakşehir 11.660

Küçükçekmece 10.862

Pendik 10.117

Sancaktepe 9.760

Beylikdüzü 9.381

Kadıköy 8.913

Maltepe 8.827

Ümraniye 7.884

Bahçelievler 7.030

Tuzla 6.499

Kartal 6.214

Eyüpsultan 5.646

Çekmeköy 5.553

Sultangazi 5.356

Ataşehir 5.159

Avcılar 5.154

Bağcılar 5.079

Gaziosmanpaşa 4.991

Kağıthane 4.919

Büyükçekmece 4.776

Fatih 4.529

Silivri 3.949

Üsküdar 3.809

Arnavutköy 3.700

Şişli 3.559

Esenler 3.400

Zeytinburnu 3.192

Bakırköy 3.060

Bayrampaşa 2.866

Güngören 2.691

Sarıyer 2.214

Beşiktaş 1.933

Sultanbeyli 1.924

Beyoğlu 1.626

Şile 706

Çatalca 625

Beykoz 301

Adalar 199

TOPLAM 220.711