Özgün İstanbulda yaşayanlara son dakika müjdesi Doğal gaza yüzde 12 indirim geldi
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İstanbul'da yaşayanlara son dakika müjdesi: Doğal gaza yüzde 12 indirim geldi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), İGDAŞ’ın dağıtım bedellerinde indirime gitti. İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerde konutlarda kullanılan doğal gaza indirim uygulanacak. Düzenleme, 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak. Peki doğal gaz indirimi ne olacak, faturalara ne zaman yansıyacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda doğal gaza yüzde kaç indirim geldi? Doğalgaza indirim mi yapıldı?
Doğalgaz indirimi son dakika

İstanbul'da doğal gaz indirimine ilişkin müjdeyi Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu açıkladı. Göksu, “İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz.” diyerek müjdeyi duyurdu.

İstanbul'da doğalgaz indirimi ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), İGDAŞ’ın dağıtım bedellerinde indirime gitti. İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerde konutlarda kullanılan doğal gaza indirim uygulanacak. Düzenleme, 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı tarife düzenlemesiyle, İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerimizde de değişen oranlarda doğalgaza indirim yapıldı. Hayırlı olsun İstanbul." ifadelerini kullandı.

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