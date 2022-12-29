İstanbul'da yaşayanlara son dakika müjdesi: Doğal gaza yüzde 12 indirim geldi!

İstanbul'da doğal gaz indirimine ilişkin müjdeyi Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu açıkladı. Göksu, “İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz.” diyerek müjdeyi duyurdu.

İstanbul'da doğalgaz indirimi ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), İGDAŞ’ın dağıtım bedellerinde indirime gitti. İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerde konutlarda kullanılan doğal gaza indirim uygulanacak. Düzenleme, 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı tarife düzenlemesiyle, İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerimizde de değişen oranlarda doğalgaza indirim yapıldı. Hayırlı olsun İstanbul." ifadelerini kullandı.

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İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı tarife düzenlemesiyle, İstanbul’da %12 olmak üzere bazı illerimizde de değişen oranlarda doğalgaza indirim yapıldı.



Hayırlı olsun İstanbul. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) December 29, 2022