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İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut Anadolu hem Avrupa yakasına taşınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

15:43 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul'da deprem riski olan binalar taşınacak

İstanbul'da deprem riski olan binalar taşınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz" dedi.

  • Bakan Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları nasıl olacak?

Bakan Kurum şunları dile getirdi: Sanayilerimizin de ayağa kalkması için bugün de istişarelerde bulunduk. Oralarda da gerek geçici yapılanma gerek kalıcı yapılanmalara ilişkin bakanlığımız her türlü desteği verecektir. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Hatay'da da gerekli imar düzenlemeleri yaparak, vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde şehrin içinde yeni toplanma alanları açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun teknolojilerle her türlü teknolojinin uygulanacağı, depremselliğin etkisini de en aza indirecek şekillerde her binamızda uygulanacağını ifade ediyorum."


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.



#İstanbul depremi
#riskli bina
#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut Anadolu hem Avrupa yakasına taşınacak
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