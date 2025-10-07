Yeni Şafak
İBB’den tepki çeken karar: Metrolarda valiz için ilave ücret mi alınacak?

7/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
İstanbul'da metrolarda fazla valiz için ilave ücret mi alacak?
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre valiz ve bavullarla ilgili bir düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edecek yolculardan ilave 1 yolculuk ücreti alacak. İşte tepki çeken düzenlemenin detayları.

Metro İstanbul, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, metroda valizle seyahat edilirken yolcuların konforu için bazı kuralların olduğu kaydedildi.

Yolcuların 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerinin istasyon ve araçlara alınmadığına değinilen açıklamada, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı belirtildi.

"Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız"

Açıklamada, "Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. Birden fazla valizle giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.



