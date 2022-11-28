Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 28 Kasım su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. 28 Kasım 2022 bugün hangi semtlerde su kesintisi olacağı ve suların kaçta geleceği belli oldu. İşte 28 Kasım 2022 İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...
28 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
BEYOĞLU
ASMALI MESCİT MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 12:00:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.