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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 28 Kasım su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 28 Kasım Pazartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor? 28 Kasım İSKİ
İSKİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. 28 Kasım 2022 bugün hangi semtlerde su kesintisi olacağı ve suların kaçta geleceği belli oldu. İşte 28 Kasım 2022 İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

28 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

BEYOĞLU

ASMALI MESCİT MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-28 12:00:37.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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