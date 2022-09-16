İstanbulspor-Beşiktaş maçı: Hedef üç puanı kapmak Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Lig’de 13 puana sahip Beşiktaş, üç puanın peşinde. 4 puanla 16. sırada yer alan İstanbulspor ise kötü gidişatına son vermek istiyor. Her iki takım da antremanlarını sürdürüyor. Peki İstanbulspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? Karşılaşmayla ilgili merak edilen bütün bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol