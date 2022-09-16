İstanbulspor-Beşiktaş maçı: Hedef üç puanı kapmak

İstanbulspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maça ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, İstanbulspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İstanbulspor-Beşiktaş maçı ne zaman, maç saat kaçta?
İstanbulspor Beşiktaş maçı saat 17 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
İstanbulspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı?
İstanbulspor Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak yayınlanacak.
İstanbulspor-Beşiktaş maçı hakemleri kimler?
Karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Candaş Elbil üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olarak açıklandı.
Beşiktaş bugün kampa girecek
Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenman; aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarını, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.
Süper Lig 7. hafta maç programı
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)
20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)
17 Eylül Cumartesi yarın hangi maçlar var, maç saat kaçta?
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
18 Eylül Pazar kimin maçı var, maç başlama saatleri kaç?
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)