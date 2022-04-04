İzmir İmsak Vakti 2022: İzmir Ezan Vakti - İzmir Namaz Vakitleri - 2022 İmsakiye

Ramazan İmsakiyesi 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Müslümanlar için önemi büyük olan üç aylardan 'Ramazan' cuma akşamı kılınan ilk teravih namazı ile başladı. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi günü tutuldu. İzmir'de yaşayan vatandaşlar için imsakiye saatlerini derledik. İşte İzmir Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri

İZMİR İMSAKİYESİ 2022

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İMSAK VAKTİNDE EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

İmsak vakti orucun başladığı vakti belirten zaman dilimidir. Sabah ezanının okunduğu bu vakit, gecenin sona erdiğini, günün başladığını gösterir. Bu nedenle sahurun ardından gelen sabah ezanıyla birlikte yeni gün başlayacağından, yeme içme işinin kesilmesi gerekir. Fakat ezan başladığında ağızda bir lokma yiyecek kaldıysa ya da kişi su içerken ezan okunmaya başladıysa bunu bitirmesinde bir sakınca yoktur.

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Ancak günümüz şartlarında ezan saatleri ve imsak vakitleri önceden bilindiği için bu zamana denk getirmeyecek şekilde yeme içme işini ezandan önce bitirmek daha doğru olacaktır.