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İzmir İmsak Vakti 2022: İzmir Ezan Vakti - İzmir Namaz Vakitleri - 2022 İmsakiye

İzmir iftar saati ve sahur vakti belli oldu! Diyanet ile İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor? İşte Diyanet'in takvimine göre İzmir İmsakiyesi ve İmizr ezan ve namaz vakitleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir imsakiye saatleri: İzmir 2022 ezan kaçta, akşam , sabah namazı vakitleri 2022
İZMİR İMSAKİYE

Ramazan İmsakiyesi 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Müslümanlar için önemi büyük olan üç aylardan 'Ramazan' cuma akşamı kılınan ilk teravih namazı ile başladı. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi günü tutuldu. İzmir'de yaşayan vatandaşlar için imsakiye saatlerini derledik. İşte İzmir Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri

İZMİR İMSAKİYESİ 2022

İZMİR İMSAKİYE 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

İMSAK VAKTİNDE EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

İmsak vakti orucun başladığı vakti belirten zaman dilimidir. Sabah ezanının okunduğu bu vakit, gecenin sona erdiğini, günün başladığını gösterir. Bu nedenle sahurun ardından gelen sabah ezanıyla birlikte yeni gün başlayacağından, yeme içme işinin kesilmesi gerekir. Fakat ezan başladığında ağızda bir lokma yiyecek kaldıysa ya da kişi su içerken ezan okunmaya başladıysa bunu bitirmesinde bir sakınca yoktur.

Ancak günümüz şartlarında ezan saatleri ve imsak vakitleri önceden bilindiği için bu zamana denk getirmeyecek şekilde yeme içme işini ezandan önce bitirmek daha doğru olacaktır.

İstanbul Ramazan İmsakiyesi: 2022 İstanbul sahur ve iftar için ezan saatleri
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İstanbul Ramazan İmsakiyesi: 2022 İstanbul sahur ve iftar için ezan saatleri
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