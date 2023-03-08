TOKİ İzmir kura sonuçları
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Kahramanmaraş depremleri nedeniyle verilen aranın ardından devam ediyor. “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kura çekimleri için yeni tarihler belirlendi. Buna göre 8 Mart'tan itibaren çekilecek kuralar 14 Mart tarihine kadar devam edecek. Peki, İzmir TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanacak?
İZMİR TOKİ KONUT KURASI NE ZAMAN?
TOKİ yeni kura takvimine göre İzmir TOKİ konut kurası 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında Sabancı Kültür Merkezi (Hasan Tahsin) Büyük Salon'da çekilecek.
İZMİR TOKİ KONUT KURA TARİHLERİ 2023
İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
İZMİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
İZMİR MERKEZ: 3479 konut
MENEMEN: 1500 konut
GÜZELBAHÇE: 750 konut
URLA: 300 konut
SELÇUK: 300 konut
TORBALI: 1000 konut
SEFERİHİSAR: 500 konut
ALİAĞA: 1000 konut
KEMALPAŞA: 500 konut
DİKİLİ: 1000 konut
TİRE: 500 konut
BERGAMA: 1000 konut
KARABURUN: 100 konut
KİRAZ: 271 konut
KINIK 2.ETAP: 200 konut