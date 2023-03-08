Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Kahramanmaraş depremleri nedeniyle verilen aranın ardından devam ediyor. “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kura çekimleri için yeni tarihler belirlendi. Buna göre 8 Mart'tan itibaren çekilecek kuralar 14 Mart tarihine kadar devam edecek. Peki, İzmir TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanacak?