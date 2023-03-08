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İzmir TOKİ kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?

İzmir TOKİ kura çekilişi kapsamında 12 bin 400 konut hak sahibini bulacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen TOKİ konut projesi ile kura çekilişleri yeniden başladı. Yeni takvim ile İzmir'de kuralar 8 - 14 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek. İzmir'de hangi ilçede kaç konut yapılıyor? İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

11:07 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ İzmir kura sonuçları

TOKİ İzmir kura sonuçları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Kahramanmaraş depremleri nedeniyle verilen aranın ardından devam ediyor. “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kura çekimleri için yeni tarihler belirlendi. Buna göre 8 Mart'tan itibaren çekilecek kuralar 14 Mart tarihine kadar devam edecek. Peki, İzmir TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanacak?

İZMİR TOKİ KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ yeni kura takvimine göre İzmir TOKİ konut kurası 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında Sabancı Kültür Merkezi (Hasan Tahsin) Büyük Salon'da çekilecek.

İZMİR TOKİ KONUT KURA TARİHLERİ 2023

8 Mart: Merkez
9 Mart: Menemen
10 Mart: Güzelbahçe, Urla, Selçuk
11 Mart: Torbalı, Seferihisar
12 Mart: Aliağa, Kemalpaşa
13 Mart: Dikili, Tire
14 Mart: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.


İZMİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

İZMİR MERKEZ: 3479 konut

MENEMEN: 1500 konut

GÜZELBAHÇE: 750 konut

URLA: 300 konut

SELÇUK: 300 konut

TORBALI: 1000 konut

SEFERİHİSAR: 500 konut

ALİAĞA: 1000 konut

KEMALPAŞA: 500 konut

DİKİLİ: 1000 konut

TİRE: 500 konut

BERGAMA: 1000 konut

KARABURUN: 100 konut

KİRAZ: 271 konut

KINIK 2.ETAP: 200 konut



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İzmir TOKİ kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?
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