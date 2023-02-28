İzmir Körfezi'nde 27 Şubat saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yaşanan depremin ardından risk taşıyan diğer fay hatları konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar diğer illerde de önlemler alınması gerektiğene sık sık vurgu yapıyor. Vatandaşlar, İzmir'de yaşanan son depremleri merak etmeye başladı.

İZMİR'DE BUGÜN DEPREM OLDU MU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir Foça'da saatler 21.22 olduğunda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de hissedilen depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtildi. Ayrıca depremin derinliği ise 14.5 kilometre olarak belirlendi.

İZMİR SON DEPREMLER LİSTESİ (28 ŞUBAT 2023)

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Türkiye'de deprem beklenen bölgelere ilişkin öngörülerini paylaşan Prof. Dr. Görür, Hakkari ile Erzincan Bingöl-Karlıova'nın yanı sıra İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini aktardı.

Prof. Dr. Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım. Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Şu anda depremlerde sonra, Sisam depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım. Bunu yapmadan önce İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda bana göre çok doğru akıllı bir iş yaptı.

Mikro belgeleme çalışması yapıyor. ODTÜ'lü ekiple bu çalışmaları yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Hasan Sözbilir gibi çok değerli yer bilimci arkadaşlar var. Bu İzmir'in şansıdır. Mikro belgeleme çalışması sonrasında İzmir depreme dirençli hale getirilmelidir. 1999 sonrasında yeni yönetmeliklere göre doğru yapılmışsa o binalardan hiç korkmayın. Yönetmeliklere göre yapılmış binalar çatlasın, patlasın ama içinden sağ çıkmanızı sağlar. İzmir'deki belediye ve üniversiteleri zorlayın, evlerinizi muayene ettirin. Üç kuruş vermeyeceğim tartışması yakışmıyor. Parası yoksa devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene edersiniz evinizin depremdeki davranışları çok sağlıklı görebilirsiniz. Deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümete talep edin. Bütün kentleri depreme dirençli yapabiliriz. Bunun içi afet bakanlığı kurulsun" diye konuştu.

İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN SEMTLER HANGİLERİ?

İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir.

İZMİR'DE EN RİSKLİ SEMTLER

Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ,

Kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar,

En güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.

İZMİR YÖRESİ AKTİF FAYLARI

İzmir'de diri-aktif fayları şu şekilde:

Gediz Grabeni Batısı Fayları

Dumanlıdağ Fayı

Bornova Fayı

İzmir Fayı

Cumaovası Fayı

Karaburun Fayı

Gümüldür Fayı

Karaburun Fayı

Gümüldür Fayı

Tuzla Fayı







