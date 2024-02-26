Bakanlar Kurulu toplantısı konuları ve alınan kararları kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan Kabine genellikle iki haftada bir kez bir araya geliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi sorular bu hafta için gündemdeki yerini aldı. Peki bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir yapılmaktadır. Hatırlanacağı gibi son olarak kabine 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Bundan yola çıkarak, Kabine Toplantısı'nın 26 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Bakan Tekin öğretmen atamaları ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." demesiyle tüm dikkatler Beştepe'den yapılacak açıklamaya yöneldi. Öğretmen atamalarının Kabine Toplantısı'nda ele alınması durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamalara yönelik açıklama yapması bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı fakat Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini; 8. Yargı Paketi, Torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların oluşturması bekleniyor.







