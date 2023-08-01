Kadınbudu köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Köfte tariflerinin en lezzetli ve en sevilenleri arasında yer alan kadınbudu köfte, davet sofralarının vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. Mutfaklarda her zaman malzemelerle hazırlanabilen kadınbudu köfte tarifini sizlere vereceğimiz adımlarla en pratik ve en kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte kadınbudu köfte tarifi yapılışı, malzemeleri, kalorisi ve püf noktaları.
KADINBUDU KÖFTE TARİFİ, NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
500 gram dana kıyma veya karışık kıyma
1 su bardağı pirinç
1 büyük boy soğan (rendelenmiş)
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı biber salçası (sos için)
1 yemek kaşığı salça (sos için)
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Tuz (damak zevkinize göre)
2 su bardağı sıcak su
Maydanoz (garnitür için)
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay kaşığı pul biber
YAPILIŞI
- Pirinci bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Pirincin suyu çekip şişmesini sağlayın.
- Rendelenmiş soğanı kıyma, domates salçası, biber salçası, sıvı yağ, tuz, kimyon, karabiber ve pul biber ile birlikte bir kabın içinde yoğurun.
- Şişen pirinci ekleyin ve kıyma karışımına iyice yedirin. Elde edilen karışımı buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.
- Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinde yuvarlayarak köfteleri hazırlayın.
- Sos için bir tavada tereyağını eritin, salça ve pul biberi ekleyip kısık ateşte birkaç dakika karıştırın.
- Başka bir tava veya geniş bir tencerede biraz sıvı yağ ile köfteleri kızartın.
- Kızaran köfteleri sosun içine alın ve sosla birkaç dakika daha pişirin.
- Servis tabağına almadan önce ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.
KADINBUDU KÖFTE TARİFİ PÜF NOKTALARI
- İyice Yoğurun:Kıyma, pirinç ve diğer malzemeleri iyice yoğurmak köftenin lezzeti için önemlidir. Malzemelerin homojen bir karışım oluşturması için yeterince uzun ve dikkatli bir şekilde yoğurulmalıdır.
- Kıvamı Ayarlayın:Köfte harcının kıvamı önemlidir. Eğer harç çok cıvık ise, az miktarda un veya galeta unu ekleyerek kıvamı koyulaştırabilirsiniz. Ancak harcın çok sert olmamasına dikkat edin, aşırı unlu bir harç köftenin lezzetini olumsuz etkileyebilir.
- Harcı Dinlendirin:Hazırladığınız köfte harcını buzdolabında 15-20 dakika kadar dinlendirin. Bu dinlenme süresi, malzemelerin birbirine daha iyi karışmasını sağlar ve köftenin daha lezzetli olmasına yardımcı olur.
- Köfteleri Eşit Boyutlarda Yapın:Köfteleri aynı boyutta ve şekilde yapmak, pişme sürelerini eşit tutar ve homojen bir sonuç elde etmenizi sağlar.
- Kızartma Yöntemi:Köfteleri kızartırken orta ateşte ve yeterli miktarda sıvı yağ kullanın. Aşırı yağda yüzmelerini önlemek için fazla yağ kullanmaktan kaçının.
- Sosun Lezzeti:Sosu hazırlarken tereyağını kullanmak, kadınbudu köftenin karakteristik lezzetini artırır. Tereyağı ile sosu kısık ateşte hazırlamak ve sosu yakmadan karıştırmak önemlidir.
- Servis Etmeden Önce Dinlendirin:Pişen kadınbudu köfteleri, sosla birlikte birkaç dakika kadar dinlendirerek sosun lezzetini daha iyi çekmesini sağlayın.
KADINBUDU KÖFTE KALORİSİ KAÇ?
100 gram Kadınbudu Köfte, ortalama 405,35 kaloriye, 22,95 karbonhidrata, 21,27 proteine ve 25,14 yağ değerine sahiptir.