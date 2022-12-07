Özgün Soğan Kebabı Tarifi, Nasıl Yapılır? (ANTEP USULÜ)
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Soğan Kebabı Tarifi, Nasıl Yapılır? (ANTEP USULÜ)

Lezzetiyle damakları şenlendirecek, görüntüsüyle iştahları kabartan, soğan kebabı yöresel tariflerin en lezzetli yemeklerinden bir tanesi. Yapılışı yörelere göre farklılık gösteren soğan kebabı Kilis, Mardin, Gaziantep gibi yörelerde sevilerek tüketilmektedir. Soğan kebabı yapacak olanlar bu yemeğin Antep usulü ile nasıl yapıldığını, kaç derecede piştiğini, kalorisini ve malzemelerini merak edip araştırıyor. Soğan kebabı tarifi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi ve püf noktalarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Soğan Kebabı Tarifi, Nasıl Yapılır? (ANTEP USULÜ)
Soğan Kebabı Tarifi

Yapımı oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli soğan kebabı tarifini sizlere vereceğimiz adımlarla evlerinizde en güzel şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte soğan kebabı yapılışı...

SOĞAN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

> 2 kg kebaplık soğan (arpacık)

> 800 gr yağlı kıyma

> Yarım su bardağı nar ekşisi sosu

> Tuz, karabiber, kırmızı biber

> 1,5 su bardağı su

SOĞAN KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR, KAÇ DERECE PİŞER?

Soğanlarımızın iki ucunu kesiyoruz ve bol suda yıkıyoruz.

Dıştan bir zar kabuğu soyulacaktır. Tamamen soyulmamasına dikkat edin, kurumaması için kabuklar gerekli.

Kıymamızın içine biraz tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyerek yoğuralım. Soğanları fotoğrafta görüldüğü gibi tepeden aşağı doğru keselim; midye gibi açılıncaya dek.

Kıymalardan küçük küçük toplar yapıp, soğanlarımızın aralarına yerleştirelim. Sonra da tüm soğanları tepsiye yan yana dizelim.

Bir bardak suya biraz tuz ilave edip tepsinin üzerine gezdirelim.

200 derece fırında yarım saat pişirelim.

Yarım su bardağı nar ekşisi sosuna yarım su bardağı su ekleyerek karıştıralım ve fırındaki yemeğimizin üzerine gezdirelim.

Yarım saat daha 200 derecede pişirelim.

SOĞAN KEBABI PÜF NOKTALARI

> Kebabın en önemli özelliği, köftesinin kuzu kıymayla ve yalnızca tuz-baharat ilavesi ile hazırlanıyor olması.

> Gaziantep usulü soğan kebabının en kendine has yanı tarifinde nar ekşisi kullanılmasıdır. Sosunda nar ekşisi kullanmayı ihmal etmeyin.

SOĞAN KEBABI KAÇ KALORİ?

1 porsiyon soğan kebabı ortalama 265 kaloriye denk gelmektedir.

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