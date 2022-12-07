Soğan Kebabı Tarifi, Nasıl Yapılır? (ANTEP USULÜ) Lezzetiyle damakları şenlendirecek, görüntüsüyle iştahları kabartan, soğan kebabı yöresel tariflerin en lezzetli yemeklerinden bir tanesi. Yapılışı yörelere göre farklılık gösteren soğan kebabı Kilis, Mardin, Gaziantep gibi yörelerde sevilerek tüketilmektedir. Soğan kebabı yapacak olanlar bu yemeğin Antep usulü ile nasıl yapıldığını, kaç derecede piştiğini, kalorisini ve malzemelerini merak edip araştırıyor. Soğan kebabı tarifi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi ve püf noktalarını haberimizde bulabilirsiniz.

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