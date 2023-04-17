|
Reklam
Reklam
Özgün

Kadir gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir gecesinde hangi sureler ve dualar okunur?

Kadir gecesi yapılacak ibadetler, İslam alemi için çok önemli ve bereketli olan bu geceyi hakkıyla değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesinde dua kapıları ardına kadar açılır. Bu hayırlı gecede tövbelerin kabul olması için okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler çok kıymetlidir. Peki Kadir gecesinde hangi sureler ve dualar okunur?

10:27 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

Ramazan ayının en önemli günü olan Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek gecede eller semaya açılıp dualar edilecek. Kadir gecesini kıymetli kılan, Kur'an-ı Kerim'in o gece indirilmiş olmasıdır. Bu nedenledir ki Kadir gecesinde yapılan ibadetler ve iyi ameller çok kıymetlidir. Peki Kadir gecesinde hangi sureler ve dualar okunur? İşte Kadir gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak sure ve dualar...



KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER


Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Ramazan ayı içerisinde yer alan bu önemli gecede yapılan ibadetler de çok kıymetlidir.


Kadir Gecesinde namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları alimler tarafından tavsiye edilmiştir.


Kadir gecesinde ayrıca;


- Kur'ân-ı Kerîm okumak


- Tevbe istiğfar etmek


- Salat u selam getirmek


- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak


- Allah'ı çokça zikretmek ve Sadaka vermek çok faziletlidir.



KADİR GECESİNDE HANGİ SURELER VE DUALAR OKUNUR?


Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı gecedir. Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu kutsal geceden bahsedilen Kadir Suresini okumak mühimdir. İşte Kadir Suresi'nin Arapça-Türkçe okunuşu ve fazileti...


Kadir gecesinde Kadir Suresinin 21 kez okunması tavsiye edilir.


Kadir Suresi'nde "Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu" ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir.


Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî" duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle'



KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


Bismillahirrahmânirrahîm.


İnna enzelnahü fiy leyletilkadr


Ve ma edrake ma leyletülkadr


Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr


Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr


Selamün hiye hatta matle'ılfecr


KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.


Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.


Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.


Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.


O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

#​Kadir gecesi
#İbadet
#Namaz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.