Kadir gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir gecesinde hangi sureler ve dualar okunur?

Ramazan ayının en önemli günü olan Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek gecede eller semaya açılıp dualar edilecek. Kadir gecesini kıymetli kılan, Kur'an-ı Kerim'in o gece indirilmiş olmasıdır. Bu nedenledir ki Kadir gecesinde yapılan ibadetler ve iyi ameller çok kıymetlidir. Peki Kadir gecesinde hangi sureler ve dualar okunur? İşte Kadir gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak sure ve dualar...









KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER





Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Ramazan ayı içerisinde yer alan bu önemli gecede yapılan ibadetler de çok kıymetlidir.





Kadir Gecesinde namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları alimler tarafından tavsiye edilmiştir.





Kadir gecesinde ayrıca;





- Kur'ân-ı Kerîm okumak





- Tevbe istiğfar etmek





- Salat u selam getirmek





- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak





- Allah'ı çokça zikretmek ve Sadaka vermek çok faziletlidir.









KADİR GECESİNDE HANGİ SURELER VE DUALAR OKUNUR?





Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı gecedir. Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu kutsal geceden bahsedilen Kadir Suresini okumak mühimdir. İşte Kadir Suresi'nin Arapça-Türkçe okunuşu ve fazileti...





Kadir gecesinde Kadir Suresinin 21 kez okunması tavsiye edilir.





Kadir Suresi'nde "Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu" ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir.





Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî" duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle'









KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU





Bismillahirrahmânirrahîm.





İnna enzelnahü fiy leyletilkadr





Ve ma edrake ma leyletülkadr





Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr





Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr





Selamün hiye hatta matle'ılfecr





KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI





Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.





Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.





Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?





Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.





Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.



