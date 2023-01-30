Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ayrıntıları belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkesin emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı.

Taşerondan kadroya geçenlerin emeklilik şartı kalkıyor mu?

Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Taşerondan kadroya geçene emeklilik şartı kalkıyor. Böylelikle zorunlu emeklilik şartı da ortadan kalkmış olacak. Emin Akbaşoğlu açıklamasında şunları dile getirdi: "Bütün bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde İl Özel İdareleri'nde buna bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen kardeşlerimiz bu konuda kapsam içerisindedir.

Zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine bağlıdır. Yaş şartını kaldırıyoruz. Prim gün sayısı ve çalışma süresini dolduran taşerondan geçen arkadaşlarımıza çalışabilme imkanını kendilerine bırakıyoruz. Yürürlükteki mevzuat dediğimde çok net. Bu konuda hangi statüdeyseniz, hangi prim sayısı geçerliyse yaş şartını ortadan kaldırıyoruz."

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Meclis’e sunulan EYT kanun teklifinde detaylar neler?

Genel gerekçede, 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'dan sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Çalışma hayatının desteklenmesi için yaşlılık veya emekli aylığı alan kişilerin çalışma hayatına devam etmek istemeleri durumunda, bu kişilerin kayıtlı istihdamlarının teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla sigorta prim teşviki verilmesinin, işçilerin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu olarak feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılmasının, iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Zorunlu emeklilik ve yaş haddiyle emeklilik nedir?

Zorunlu emeklilik yaşı hesaplama kapsamında kanunen belirlenen haller kadınlar için yaş 48-49 olurken, erkekler için 52 – 53 yaş olarak karşımıza çıkar. Bu yaş grubuna giren kadın ve erkek tüm işçiler 5 bin 600 prim gününü tamamladıkları zaman emekli olabilirler ve emekli aylığına hak kazanırlar.



