Kafe restoran lokanta ve yeme içme yasakları açıldı mı? (Haziran 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek.

Kafe, restoran, lokanta ve yeme içme yasakları kalktı mı?

Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile sabah akşam 21 arasında hizmet yapabilecek. 24 saat paket servis hizmeti verebilecektir.

Haziran 2021 yasakları

Yarından itibaren kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişareleri gerçekleştirdik.

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesileri günü akşam 22 ile sabah 05 arasında devam edecektir.

Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 05 arasında uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime göre yeniden belirlenecek.

Açık ve kapalı alandaki düğün törenleri 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır.

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13 Eylül itibarıyla başlayacak şekilde başlayabilecektir.