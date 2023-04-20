2023 yılı fitre bedeli açıklandı. Fitre bedelini 70 TL olarak belirleyen Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı. Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekat vermek isteyenler Ramazan girmeden zekatın verilip verilmeyeceği konusunda araştırma yapıyor. Zekatın farz olması için nisap miktarı malın üzerinden bir yılın geçmesi gerekir. Buna rağmen mal sahibi dilerse nisaba ulaşmış olan malın zekatını sene dolmadan önce de verebilir. Peki zekat kime verilir, kime verilmez?