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Kahramanmaraş bayram namazı saati 2023

Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta kılınacağı netlik kazandı. Diyanet'in takvimine göre vatandaşlar bulundukları illerin bayram namazı saatine göre bayram namazı kılacaklardır. Buna göre, 21 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş Ramazan Bayramı Namazı saat 06.20’de kılınacak. Peki bayram namazı kaç rekat? Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır? İşte detaylar.

10:35 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kahramanmaraş ve ilçeleri için Ramazan Bayramı namazı saatleri

Kahramanmaraş ve ilçeleri için Ramazan Bayramı namazı saatleri

, Kahramanmaraş’ta oturan vatandaşların gündeminde yer almakta. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından 21 Nisan Cuma günü itibariyle İslam aleminde ve ülkemizde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel namaz vakitleri tüm illerin ve Kahramanmaraş bayram namaz vakitleri de belli oldu. Peki Ramazan Bayramı Kahramanmaraş’ta saat kaçta kılınacak?

Kahramanmaraş Bayram Namazı Saati Kaç?

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre,
Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı namazı saat 06.20’de kılınacak
.

Kahramanmaraş Namaz Saatleri

Kahramanmaraş namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Diyanet’in verilerine göre Kahramanmaraş namaz vakitlerine yenisafak.com’un aşağıda yer alan bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bayram namazı kaç rekat?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte Bayram namazı 81 ilde eda edilecek. Bayram namazı 2 rekat olarak bayramın ilk günü kılınacak.

Bayram namazı kaç rekat nasıl kılınır?

  1. Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.
  2. Sonra "Sübhaneke" okunur.
  3. Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.
  4. Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.
  5. İkinci rekâtta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.
  6. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.
  7. Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Toplum barışı açısından bayramın önemi

Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür. Mü'minler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar. "Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri başarının sevincini taşırlar.

Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.



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19 dakika önce
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