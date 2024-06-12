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Kahramanmaraş Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024

Müslümanlar için büyük ödeneme sahip olan, birlik ve beraberliği pekiştiren ve sünnet-i müekkede olan bayram namazı için araştırmalar başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda, bayram namazı kılmanın faziletlerine büyük önem taşır. Peki Kahramanmaraş Bayram Namazı saat kaçta? Kahramanmaraş Kurban Bayramı namazı ne zaman kılınacak? 16 Haziran 2024 bayram namazı ve merak edilenler haberimizde...

15:07 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:07 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kahramanmaraş Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024
Kahramanmaraş Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024
vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Kahramanmaraş kurban bayramı namazı saati.

Kahramanmaraş bayram namazı saati kaç? - 16 Haziran 2024

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazı için saf tutacaklar. Kurban Bayramı'nda Kahramanmaraş’ta bayram namazı saat 05:44'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat Kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur

BAYRAM NAMAZI SIHHAT ŞARTI

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.



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Nevşehir Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024