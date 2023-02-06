Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem hangi illerde oldu?

AFAD tarafında yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te deprem yayandı.

Kahramanmaraş depremi son durum ne, kaç ölü kaç yaralı var?

AFAD'dan yapılan açıklamada, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Cumhurbaşkanımız depremin olduğu ilk andan itibaren olayı takip edip yönetmektedir. Cumhurbaşkanımız Ankara’ya intikal etmek üzere. Ekipler seferber olmuş durumda. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Kahramanmaraş’ta 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buradan resmi olarak yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.

Kahramanmaraş'ta 200 yaralı, 300 yıkılan bina var. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız, Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Adıyaman 13 kaybımız, Diyarbakır'da 14 kaybımız, Şanlıurfada18 kaybımız var, Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız var. Toplam 284 vefatımız can kaybımız var.

Depremde hangi ilde kaç bina yıkıldı, kaç kişi hayatını kaybetti?

Osmaniye'de 34 bina yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Malatya'da ilk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Şanlıurfa'da 15 vatandaş vefat etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "(Depremde) Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı." dedi.

Diyarbakır'da 6 bina yıkıldı, 6 kişi hayatını kaybetti, 79 yaralı var

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan: Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

Kilis'te 4 ölü, 10 yaralı

Kilis Valiliği, "(Deprem) 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.“ açıklamasında bulundu.







