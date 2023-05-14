14 Mayıs 2023 Akdeniz Bölgesi Kahramanmaraş seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Kahramanmaraş'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Kahramanmaraş'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Kahramanmaraş 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Kahramanmaraş ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş ilçe sonuçları oy oranları son durum

Kahramanmaraş ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oy oranıyüzde 74,2’sini alırken, Muharrem İnce Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 14,9’unu aldı. Meral Akşener yüzde 8,5, Selahattin Demirtaş’ın oy oranı ise yüzde 1,2 olurken Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş oy oranı % 74,8 olurken, AK Parti 6, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Kahramanmaraş oy oranına bakıldığında, ittifak oyların yüzde 20,9’unu alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Kahramanmaraş’ta hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 58,5

MHP % 16,3

CHP % 9,8

İYİ Parti % 9,6

HDP % 3,8

Seçimin yenilenmesi nasıl olur?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Seçim yenilenirse kaç gün sonra seçime gidilir?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

Seçimde oy kullanmak zorunlu mu?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa süreç nasıl işler?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Kahramanmaraş hakkında bilgiler

Kahramanmaraş, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir şehirdir. İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında bir geçiş bölgesinde yer alır. Tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanan Kahramanmaraş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehirdeki en önemli tarihi yapılar arasında Elbistan Kalesi, Kahramanmaraş Kalesi, Taş Medrese, Hatuniye Medresesi ve Ulu Camii yer alır.

Kahramanmaraş ayrıca yöresel lezzetleriyle de ünlüdür. En meşhur yiyeceklerinden biri olan Maraş dondurması, dünyaca ünlüdür. Ayrıca lahmacun, baklava, burma kadayıf ve cevizli biber gibi yöresel tatlar da Kahramanmaraş'a özgüdür.

Ekonomik olarak, Kahramanmaraş tarım, sanayi ve hayvancılık sektörlerinde oldukça gelişmiştir. Şehir, özellikle tekstil ve gıda sanayilerinde önemli bir merkezdir. Ayrıca, enerji üretimi için önemli bir potansiyele sahip olan Elbistan termik santrali de Kahramanmaraş'ta bulunur.



