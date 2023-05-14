|
Özgün

Kahramanmaraş Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı

2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş oy oranı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy oranları anbean Yeni Şafak'ta. Akdeniz Bölgesi Kahramanmaraş seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları, ittifakların ve partilerin oy oranları, toplam seçmen sayısı gibi veriler Türkiye haritası üzerinden güncellenecek. 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı burada.

20:05 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Akdeniz Bölgesi
, ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Kahramanmaraş'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Kahramanmaraş'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kahramanmaraş
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı
sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Kahramanmaraş 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında
ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş ilçe sonuçları oy oranları son durum

Kahramanmaraş ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oy oranıyüzde 74,2’sini alırken, Muharrem İnce Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 14,9’unu aldı. Meral Akşener yüzde 8,5, Selahattin Demirtaş’ın oy oranı ise yüzde 1,2 olurken Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş oy oranı % 74,8 olurken, AK Parti 6, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Kahramanmaraş oy oranına bakıldığında, ittifak oyların yüzde 20,9’unu alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Kahramanmaraş’ta hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 58,5

MHP % 16,3

CHP % 9,8

İYİ Parti % 9,6

HDP % 3,8

Seçimin yenilenmesi nasıl olur?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Seçim yenilenirse kaç gün sonra seçime gidilir?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

Seçimde oy kullanmak zorunlu mu?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa süreç nasıl işler?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Kahramanmaraş hakkında bilgiler

Kahramanmaraş, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir şehirdir. İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında bir geçiş bölgesinde yer alır. Tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanan Kahramanmaraş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehirdeki en önemli tarihi yapılar arasında Elbistan Kalesi, Kahramanmaraş Kalesi, Taş Medrese, Hatuniye Medresesi ve Ulu Camii yer alır.

Kahramanmaraş ayrıca yöresel lezzetleriyle de ünlüdür. En meşhur yiyeceklerinden biri olan Maraş dondurması, dünyaca ünlüdür. Ayrıca lahmacun, baklava, burma kadayıf ve cevizli biber gibi yöresel tatlar da Kahramanmaraş'a özgüdür.

Ekonomik olarak, Kahramanmaraş tarım, sanayi ve hayvancılık sektörlerinde oldukça gelişmiştir. Şehir, özellikle tekstil ve gıda sanayilerinde önemli bir merkezdir. Ayrıca, enerji üretimi için önemli bir potansiyele sahip olan Elbistan termik santrali de Kahramanmaraş'ta bulunur.


#Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023
#Kahramanmaraş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
#Kahramanmaraş erdoğan oy oranı
#Kahramanmaraş kılıçdaroğlu oy oranı
#Kahramanmaraş 2023 seçimi kim kazandı
2 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları