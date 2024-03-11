Kahramanmaraş'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Kahramanmaraş akşam ezanı, akşam namazı ve Kahramanmaraş namaz vakitleri haberimizde.

Kahramanmaraş iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Kahramanmaraş imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Kahramanmaraş namaz vakitleri ve Kahramanmaraş imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Kahramanmaraş'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Kahramanmaraş'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:42'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Kahramanmaraş'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Kahramanmaraş'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:56'da okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

İmsak nedir, ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.

Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Kahramanmaraş'ın Tarihi

Kahramanmaraş, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hititler, Asurlular, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanca direnişi nedeniyle "Kahraman" unvanını almıştır.

Kahramanmaraş'ın Coğrafi Konumu

Kahramanmaraş, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Adana, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman gibi illerle komşudur. Akdeniz iklimi etkisi altında bulunan Kahramanmaraş, tarım ve hayvancılık için uygun bir coğrafyaya sahiptir.

Kahramanmaraş'ın Nüfusu

Kahramanmaraş, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir ve nüfusu sürekli olarak artış göstermektedir. 2022 itibarıyla nüfusu 1 milyonun üzerindedir. Şehir, tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Kahramanmaraş'ın Posta Kodu

Kahramanmaraş'ın posta kodu 46XXX'dir. Kahramanmaraş'ın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







