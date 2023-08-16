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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep ve Durdu Mehmet Kara’nın durumlarının ağır olduğu bildirildi. İşte detaylar.

14:55 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kahramanmaraş Haberleri

Kahramanmaraş Haberleri

’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2’Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Edirne bilgiye göre, ilçeye bağlı Erçene Mahallesi’nde seyir halindeki 46 AGM 441 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Araçta bulunanlardan Yunus Kara olay yerinde hayatını kaybederken, Zeynep Kara (68), Kadir Kara (19), Süleyman Efe Kara (11) ve Durdu Mehmet Kara (42) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep ve Durdu Mehmet Kara’nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.



#Kahramanmaraş
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#Kahramanmaraş haberleri
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