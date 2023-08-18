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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Adana kara yolu araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. İşte detaylar.

17:06 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kahramanmaraş haberleri

Kahramanmaraş haberleri

'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. İşte detaylar.

1’İ BEBEK 5 KİŞİ YARALANDI

K.Ç. idaresindeki 23 DL 350 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında, F.F'nin kullandığı 34 KD 5267 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler, araçlardaki E.E.Ç, P.Ö. ile 9 aylık bebek olduğu öğrenilen D.Ç. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Adana kara yolu araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



#Kahramanmaraş
#Onikişubat
#Kahramanmaraş haberleri
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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı