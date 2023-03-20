Kahramanmaraş 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kahramanmaraş yatsı ezanı ve Kahramanmaraş teravih namazı vakitleri haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Kahramanmaraş teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Kahramanmaraş imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN'IN İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan'ın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan bayramı 21 Nisan'da başlayacak.

Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.

TERAVİH NE DEMEK?

İki şey arasında dinlenme olarak tarif edilen teravih, terviha kelimesinin çoğuludur. Terviha rahatlatmak ve dinlendirmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Cemaatle kılındığı için çoğul olarak kullanılan teravih kelimesi aynı zamanda namaza ismini vermiştir.







