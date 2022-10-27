Oyuncaklardaki kimyasallardan korunma yöntemleri

Oyuncaklardaki kimyasallar aileleri tedirgin ediyor. Oyuncaklar çocukların vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Oyuna alırken hangi özelliklere dikkat edilmesi gerekiyor ve bir oyuncakta olmazsa olmaz özellikler nelerdir? Bu haberimizde bu soruya ve plastik yapımında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle aileler tedirgin olmakta haklı mıdır? sorusuna cevap aramış olacağız.

Oyuncaklar çocukların vazgeçilmezi. Aileler ise oyuncak seçimi konusunda oldukça hassas. Çünkü plastik oyuncaklardaki kimyasallar ebeveynleri tedirgin ediyor. Peki, plastik oyuncaklar tehlikeli mi?

Plastik, hayatın her alanında olduğu gibi oyuncaklarda da kullanılıyor. Öyle ki oyuncakların yüzde 80’i plastik. Yapımında kimyasal madde var. Bu durum aileleri tedirgin ediyor. TRT haber’in haberine göre, Türkiye'de hem ithal edilen hem de üretilen oyuncaklar sıkı kontrollerden geçiriliyor. Risk en aza indiriliyor.

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Plastik oyuncaklar hangi maddeler etkili

Plastik oyuncaklara iki maddenin etki ettiğini söyleyen Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca şöyle anlatıyor: "Bir klorlu parafin, iki fitat maddeleri. Bunlar özellikle yeni oyuncaklarda 100 yeni oyuncağın 20’sinde belirlenen oranın üstünde yer almakta. Eski oyuncaklarda bu oran çok daha fazla, yüzde 84 oranında. Bu maddeler 3-4 kat artmış durumda."

Ticaret Bakanlığı, yerli ve ithal oyuncaklara üçlü denetim yapıyor. Kimyasal, fiziksel ve mekanik olarak laboratuvarda teste tabi tutuluyor, analiz ediliyor. Çocukların sağlığı güvence altına alınıyor.

Lisans ve Satış Müdürü Tolga Dede ise üretilen ürünleri akredite kuruluşlara gönderdiklerinin altını çiziyor:

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Oyuncak seçimi nasıl yapılmalı?

Oyuncak seçiminde ailelere de önemli görevler düşüyor. Peki anne babaların dikkat etmesi gereken kriterler ne? Dünyanın en büyük oyuncak imalatçısı Çin. Türkiye de bu sektörde hızla gelişiyor. Yerli oyuncağın piyasa payı 2014’te yüzde 10 iken bugün yüzde 40 seviyesinde. Çin’den yapılan ithalat da azaldı.

Bu ülkelerin gümrüklerinden Türk ürünlerinin büyük bir rahatlıkla geçtiğini altını çizen Eroğlu, şu şekilde konuşuyor: "Bütün testlerden geçerek o ülkelerdeki çocukların hem eğitimine hem eğlenmesine türk ürünleriyle katkı veriyoruz. Burada da istihdam yaratıyoruz. Aynı zamanda da Türkiye’de sattığımız oyuncakları da bir nevi dünyaya da test ettirmiş oluyoruz güvenlik açısından." İhracatta oyuncağın payı 9 yılda 250 milyon dolara çıktı. En çok İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’e oyuncak satıldı.

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Oyuncak alırken dikkat edilmesi gerekenler

Oyuncağın çocuk sağlığı ve güvenliği açısından bir risk oluşturmaması için, çocuğun yaşına uygun oyuncaklar, isim ve adresleri belli olan satıcılardan alınmalıdır. Oyuncak çocuğun gücünün yeteceğinden ağır olmamalıdır. Kırılabilir ve parçalanabilir olmamalıdır. Keskin kenarlar, ağıza, buruna, göze ve kulağa kaçabilecek küçük parçalar, zehirli maddeler içermemelidir. Oyuncağın hiçbir parçası zımba ya da iğneyle tutturulmalıdır. Üzerine binilecek oyuncaklar sağlam ve dengeli olmalıdır. Ev içinde kullanılan oyuncaklar ev içinde tutulmalı ve paslanmalarına engel olunmalıdır. Tüylü oyuncakların tüyleri gevşek olmamalı, kolay çıkmamalıdır. Oyuncakların sağlam olup olmadıkları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Çocuğun oyun alanı her zaman düzenli olmalıdır. Küçük çocuklar oyun oynarken yalnız bırakılmamalıdır.

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