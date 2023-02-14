Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Zonguldak deprem risk haritası

Zonguldak'ta deprem fayı nereden geçiyor?

MTA'nın yayınladığı Türkiye'nin bölgesel deprem haritasının bulunduğu Batı Karadeniz içinde fay haritasına bakıldığında, Zonguldak merkeze en yakın fay hattının Devrek-Bolu arasında, Devrek'e daha çok yakın iki fay hattının olduğu görülüyor. Bunlardan kısa olan, Devrek'e 6 kilometre uzakta ki Özpınar Köyü yakınlarından başlayarak, Kozlukadı Köyü yakınlarına kadar giden yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir fay var. Bu bölgede ikinci fay hattı ise yine Devrek yakınlarında Aşağı Kayalıdere Köyü yakınlarından, Zonguldak-Düzce sınırında bulunan Eğerci yakınlarından geçen ve Bölüklü Yaylası yakınlarında biten başka bir fay hattı var. Bu hattın uzunluğu ise yaklaşık 24 kilometre Zonguldak merkeze yakınlığı ise; yaklaşık 30 km uzakta. Diğer fay hattı ise ; Safranbolu`ya yakın Göl Yaylası`ndan başlayarak Bolkuş`u teğet geçen ,Sorgun Yaylası`nda biten bir hat görülüyor.Bu hat Karabük`ün önlerinden geçiyor Zonguldak Merkez`e ise 66 Km.

Türkiye deprem risk haritası

Karabük deprem fayı hattında bulunuyor mu?

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, Karabük ve çevresinin, Kuzey Anadolu fay hattına yakın olması ve Karabük fayının bulunması nedeniyle her zaman deprem tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Deprem bölgesi haritasında Karabük’ün birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını ifade eden Erbay, “Karabük bilindiği gibi Kuzey Anadolu fay hattının hemen kuzeyinde yer almakta. Kuş bakışı olarak 35 kilometre uzaklıktadır. Kuzey Anadolu fay hattı sismik yönden sağ yönlü doğrulduğundan dünyanın en diri fay hatlarından biridir. Bu fay üzerinde çok büyük depremler meydana gelmiştir. Bu fayın uzunluğu bin kilometre olup genişliği ise 8-10 kilometredir. Bölgemizde en fazla hasar yapıcı deprem 1944 yılında meydana gelen Gerede üssü 7.2 şiddetindeki depremdir. Karabük Kuzey Anadolu fay hattının kuzeyinde olup 35 kilometre uzağında olmasına rağmen bunun haricinde ayrıca kuzey Anadolu fayına bağlı bir de Karabük fayı var. Karabük fayı Safranbolu’nun üzerinden geçip Çerkeş fay hattına bağlanan tali bir faydır ve ters bir faydır.” dedi.

Kırşehir deprem risk haritası

Kırşehir fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Kırşehir Masifi olarak adlandırılan yapı, "Orta Anadolu Masifi'nin bir parçasıdır. Türkiye'nin 9 masifinden en büyüğü olan Kırşehir Masif'i Tuz Gölü'nün altın­da da devam etmektedir. Masif kütle, tektonik hareketler sonucu bir veya bir kaç kez kıv­rılmış, daha sonra kıvrılma özelliğini kaybederek sertleşmiş, çoğunluğu başkalaşım ge­çirmiş,temel kütledir. Kırşehir Masif'i, I., II., III. ve IV. zamanlarda oluşmuş, yaklaşık 2000-2500 m. kalınlıkta bir yapıdır. Bu yapıda" yukarıdan aşağıya doğru: Kireçli şistler,fil latalar, yeşil şistler, mermer kuşakları; küçük taneli billurlu kuvarsitler, mikaşistler ve mermer katmanlarına rastlanır.





İlin oturduğu ana platoda, dört ayrı dönemde ortaya çıkmış oluşumlar vardır. Ku­zeybatı-Güneydoğu yönünde uzanan fay hattı ile Seyfe Gölü çöküntü alanı IV. zaman alüvyonlarıyla, fay hattının doğusu başkalaşım geçirmiş dizelerden billurlu şistlerle kaplıdır. İl alanının batısı mermerleşmiş kireçtaşı ve dolomitlerle, bunun dışında kalan yer­ler ise; III. zaman Neojen göl tortuları ile kaplıdır. Başkalaşıma uğramış billurlu kütlelerin diziliş yönleri; Kırşehir-Kaman dolayında Kuzeybatı-Güneydoğu doğrultulu, Kırşehir yakınlarındaki Kervansaray dağlarında ise Güney doğrultuludur. Bu başkalaşıma uğra­mış billurlu kütlelerin yaşı tam olarak belirlenememiştir. Ancak Kaman'ın batısında yer alan Karalan dağlarının başkalaşım kütlelerinin Tebeşir dönemi öncesine ait olduğu ke­sin olarak belirlenmiştir. Başkalaşım katmanlarının altındaki oluşumların, Paleozoik dö­neme ait olduğu sanılmaktadır.





Kırşehir, orta Anadolu'nun fay hattı üzerinde yer alır. Başkalaşım serilerinin kıvrıl­maları sırasındaki kırılma ile Kuzeybatı-Güneydoğu yönünde uzanan bir fay hattı oluş­muştur. ikinci bir fay hattı ise; ilin, Ankara ile sınırını oluşturacak şekilde kuzeye doğru uzanır. İlk kıvrılmalar sırasında oluşan fay hattı 15 km. uzunluğundadır. Kırşehir'deki Terme Kaplıca suyu, bu fay hattının derinliklerinden gelen sıcak sudur.





Kırşehir, üçüncü derece deprem bölgesi olan Orta Anadolu deprem alanı içinde yer alır ve deprem üst merkezinin etki alanı içindedir. Fay hatları ve çevreleri, deprem­lerin çok olduğu kırıklar dizisi içinde kalırken, diğer bölümler, 2. ve 3. derece deprem ku­şağında yer almaktadır.







