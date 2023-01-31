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Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak. Oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti. Karagümrük- Beşiktaş maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13:27 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Karagümrük Beşiktaş maçı

Karagümrük Beşiktaş maçı

Son 5 maçından 15 puan çıkaran ve 38 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 6'da 6 hedefiyle Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Karagümrük- Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Karagümrük- Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Fatih Karagümrük Beşiktaş maç muhtemel kadro

Karagümrük- Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük
  1. Batuhan,
  2. Biraschi,
  3. Baniya,
  4. Dresevic,
  5. Levent,
  6. Shukurov,
  7. Ricci,
  8. Ozdoev,
  9. Colley,
  10. Borini,
  11. Diagne
Beşiktaş:
  1. Mert,
  2. Rosier,
  3. Talha,
  4. Saiss,
  5. Masuaku,
  6. Tayfur,
  7. Gedson,
  8. Redmond,
  9. Dele,
  10. Cenk,
  11. Aboubakar

Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı. Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.

Beşiktaş’ta eksik oyuncular kimler?

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.

Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.

Beşiktaş'ta sarı kart sınırında kim var?

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.



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#karagümrük
#Beşiktaş
#süper lig
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