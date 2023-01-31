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Karagümrük Beşiktaş maçı
Son 5 maçından 15 puan çıkaran ve 38 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 6'da 6 hedefiyle Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı. Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.
Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.
Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.
Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.