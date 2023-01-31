Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup etti. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 31 Ocak 2023 Salı maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.