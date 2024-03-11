Karaman'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Karaman akşam ezanı, akşam namazı ve Karaman namaz vakitleri haberimizde.

Karaman iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Karaman imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Karaman namaz vakitleri ve Karaman imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Karaman'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Karaman'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:57'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Karaman'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Karaman'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:11'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Karaman'ın Tarihi

Karaman, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Persler gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Karamanlılar Beyliği'nin merkezi olan şehir, Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeri olmuştur.

Karaman'ın Coğrafi Konumu

Karaman, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Konya, Niğde, Mersin ve Aksaray gibi illerle komşudur. Konya Ovası'nın kuzeyinde bulunan Karaman, tarım ve hayvancılık için uygun bir coğrafyaya sahiptir.

Karaman'ın Nüfusu

Karaman, Türkiye'nin orta ölçekli illerinden biridir ve nüfusu sürekli olarak artış göstermektedir. 2022 itibarıyla nüfusu 300 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Karaman'ın Posta Kodu

Karaman'ın posta kodu 70XXX'dir. Karaman'ın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







