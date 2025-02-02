Kardelenler dizisi oyuncuları kimler? Kardelenler konusu nedir, nerede çekildi?

Bu akşam ATV'de yayın hayatına başlayacak Kardelenler dizisinin 1. bölümü merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Karlelenler'in konusu ve oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Kardelenler dizisi ile ilgili tüm detaylar.





KARDELENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?





"Kardelenler" dizisi, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyacak. Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.





O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.





KARDELENLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?





Kardelenler'in oyuncu kadrosunda; Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit) yer alıyor.





KARDELENLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?





Kardelenler dizisinin çekimleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.







