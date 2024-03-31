Kars seçim sonuçları 2024 yılında da tıpkı diğer yıllardaki seçimlerde olduğu gibi oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte heyecanla takip edilecek. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek. 31 Mart yerel seçim sonuçları Kars verilerini YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

KARS 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Kars il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Kars yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçim sonuçları sayım işleminin tamamının sona ermesi ardından belli olmaya başlayacak. Ancak kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazların da değerlendirilmesinin ardından seçimi takip eden günlerde ilan edilecek.

YSK SANDIK SORGULAMA

www.ysk.gov.tr internet sitesinden "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" bölümünde 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.

Ayrıca Seçim Arşivi sayfamızdan seçimlere ait ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulan birleştirme tutanaklarına ulaşabilirsiniz.



