KASIM ARA TATİL TARİHİ 2025: Ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

KASIM ARA TATİL TARİHİ 2025: Ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

15:4023/10/2025, Perşembe

15:4023/10/2025, Perşembe
Ara tatil ne zaman başlayacak?
Ara tatil ne zaman başlayacak?

Okulların açılmasının ardından öğrenciler şimdiden kasım ara tatilini beklemeye başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı ve yaklaşık 1,5 aylık ders süreci tamamlandı. Şimdi ise milyonlarca öğrenci ve veli, “Kasım ara tatili ne zaman, hangi gün başlayacak ve bitecek?” sorusuna yanıt arıyor.

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2025-2026 eğitim öğretim yılı eylül ayında başladı. Öğrenciler yoğun geçen ders temposunun ardından kısa bir mola verecek. MEB tarafından paylaşılan takvim, ara tatil tarihleriyle ilgili merak edilenleri yanıtlıyor.

KASIM ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026

Kasım ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler 7 Kasım Cuma son ders zilinin çalması ile birlikte ara tatile başlayacak. 17 Kasım Pazartesi günü ise öğrenciler kaldıkları yerden eğitim ve öğretime devam edecek.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönem 16 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesi ile sonlanacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

