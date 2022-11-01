Kira artış oranı belli oldu mu? Gözler kasım ayı kira artış oranında Kasım ayı kira artış oranı, enflasyon açıklanma zamanının gelmesiyle birlikte gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından paylaşılacak Ekim ayı enflasyon rakamları, TEFE TÜFE verileri ekonomide birçok kalemi etkileyecek. Peki, TEFE- TÜFE oranına göre Kasım ayı kira artış bedeli ne kadar? Kasım kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

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