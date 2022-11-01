Özgün Kira artış oranı belli oldu mu? Gözler kasım ayı kira artış oranında
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Kira artış oranı belli oldu mu? Gözler kasım ayı kira artış oranında

Kasım ayı kira artış oranı, enflasyon açıklanma zamanının gelmesiyle birlikte gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından paylaşılacak Ekim ayı enflasyon rakamları, TEFE TÜFE verileri ekonomide birçok kalemi etkileyecek. Peki, TEFE- TÜFE oranına göre Kasım ayı kira artış bedeli ne kadar? Kasım kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım kira artış oranı hesaplama 2022: TEFE-TÜFE kira artış oranı kasım 2022 ne kadar, yüzde kaç oldu?
Kasım kira artış oranı

Kasım ayına girilmesiyle yeni kira artış oranı ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Gözler kasım kira artış oranının ne zaman açıklanacağına çevrilmiş durumda. 2022 Kasım kira artış oranı ise enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. İşte kasım ayı kira artış oranı hesaplama ile ilgili detaylar..

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri henüz gelmedi. 3 Kasım’da açıklanacak enflasyon verileriyle Kasım ayına ilişkin kira artış oranı hesaplanacak.

ZAM ORANI SABİTLENMİŞTİ

1 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracılara yapılacak zam oranı sabitlenmişti. Buna göre; ev sahipleri kiracılara yüzde 25’in üzerinde zam yapamayacak.

KASIM 2022 ÖRNEK ZAM HESABI

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

EYLÜL AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?

Eylül ayına ilişkin verilere göre; yıllık enflasyon eylülde yüzde 83.45 olmuştu. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 84.5 gelmesi yönündeydi.

Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
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