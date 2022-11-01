Kira artış oranı belli oldu mu? Gözler kasım ayı kira artış oranında

Kasım ayına girilmesiyle yeni kira artış oranı ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Gözler kasım kira artış oranının ne zaman açıklanacağına çevrilmiş durumda. 2022 Kasım kira artış oranı ise enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. İşte kasım ayı kira artış oranı hesaplama ile ilgili detaylar..
KASIM KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?
Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri henüz gelmedi. 3 Kasım’da açıklanacak enflasyon verileriyle Kasım ayına ilişkin kira artış oranı hesaplanacak.
ZAM ORANI SABİTLENMİŞTİ
1 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracılara yapılacak zam oranı sabitlenmişti. Buna göre; ev sahipleri kiracılara yüzde 25’in üzerinde zam yapamayacak.
KASIM 2022 ÖRNEK ZAM HESABI
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2022
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
EYLÜL AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?
Eylül ayına ilişkin verilere göre; yıllık enflasyon eylülde yüzde 83.45 olmuştu. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 84.5 gelmesi yönündeydi.