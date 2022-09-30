Özgün Kasımpaşa-Gaziantep maçı saat kaçta? Süper Lig 8 hafta maçı
ÖZGÜN HABERLER

Kasımpaşa-Gaziantep maçı saat kaçta? Süper Lig 8. hafta maçı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından milli maçı arasının ardından Süper Lig’in başlıyor olması nedeniyle araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa-Gaziantep maçı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan milli maçların ardından devam ediyor. 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Gaziantep karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar bir hayli sorgulanıyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal internet üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?

1 Ekim Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kasımpaşa-Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa-Gaziantep maçı beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

  • Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 9 puanla 10. sırada girdi. Yaptığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 2'sinden de mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 11 puanla 9. basamakta yer aldı. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig milli maç arası sonrası devam ediyor. İşte Süper Lig 8. hafta maç programı
ÖZGÜN
Süper Lig milli maç arası sonrası devam ediyor. İşte Süper Lig 8. hafta maç programı

Trabzonspor, Kayserispor’a konuk olacak: Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?
ÖZGÜN
Trabzonspor, Kayserispor’a konuk olacak: Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Sivasspor, Hatay maçından 3 puanı kapmak istiyor
ÖZGÜN
Sivasspor, Hatay maçından 3 puanı kapmak istiyor

Tüm yılların rekoru kırıldı

Tüm yılların rekoru kırıldı

​'Altın çağ' diyerek açıkladılar.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Asos'ta 16 hedef böyle vuruldu.
4 bölgeRusyaya katılıyor

4 bölge
Rusya'ya katılıyor

​Putin, imza töreninde konuşuyor.

NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten flaş Türkiye hamlesi

New York'dan sonra Balıkesir'de

New York'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

Dün ölü senatöre seslenmişti: Sosyal medyada alay konusu oldu.

​Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gaz Sahası' açıklaması.

​Hull City, alınan kötü sonuçların ardından Şota'nın gönderildiğini açıkladı.

Bir yıl boyunca görev yapacak.

Hız kesmiyor: Çift haneyi gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.