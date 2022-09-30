Kasımpaşa-Gaziantep maçı saat kaçta? Süper Lig 8. hafta maçı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan milli maçların ardından devam ediyor. 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Gaziantep karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar bir hayli sorgulanıyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal internet üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?

1 Ekim Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kasımpaşa-Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa-Gaziantep maçı beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 9 puanla 10. sırada girdi. Yaptığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 2'sinden de mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 11 puanla 9. basamakta yer aldı. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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