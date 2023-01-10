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Kaz Dağları'nda örtü yangını çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangı çıktı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangında son durum merak ediliyor. Kaz dağlarında çıkan yangın söndürüldü mü? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaz dağlarında neden yangın çıktı, yangın söndürüldü mü? Kaz dağları yangınında son durum!
Kaz dağları yangını

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KAZ DAĞLARINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kaz dağları
Kaz dağları

Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ile Evciler Köyü arasındaki Uzunoluk ve Kobaklı mevkiinde gece yarısı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi. Ekiplerin ormanlık alandaki örtü yangınını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

YANGININ SEBEBİ NEDİR?

AA'nın haberine göre; Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

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