Özgün Kaz dağlarında yangın söndürüldü mü?
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Kaz dağlarında yangın söndürüldü mü?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını vatandaşları endişelendirmişti. Bölgede de ekipler alevleri söndürmek için seferber oldu. Kaz dağlarındaki orman yangınının söndürülüp söndürülmediği merak ediliyor. Peki, Kaz dağlarındaki orman yangını söndürüldü mü? Kaz dağlarındaki yangında son durum ne? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaz dağlarında yangın söndürüldü mü?
kaz dağları

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda dün sabah başlayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba harcadı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce yerleşim alanlarından uzakta yükselen dumanın fark edilmesinin ardından başlayan çalışmalarda öncelikle helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu.

Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılarak dün öğleye doğru kara ekipleri de söndürme çalışmasına başladı.

Birçok ilden ekiplerin ve gönüllülerin de destek verdiği çalışma kapsamında, yoğun çabalar sonucu yangının ilerlemesi önlendi.

Akşam havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekipler, gece boyu karadan alevlerle mücadele etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla 17 helikopter yeniden devreye alındı. Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan havalanan helikopterler, Kızılkeçili Mahallesi mevkisinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın havuzundan ve denizden su alarak müdahalede bulundu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in koordine ettiği yangınla mücadele faaliyetine, 45 ilk müdahale ve 9 yer ekibi dahil 328 işçi ve personel katıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için 37 arazöz, 13 su ikmal aracı, 6 dozer ve 10 ekskavatörle çalışma yürüttü.

AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekipleri de söndürme faaliyetine destek verdi.

Ekipler, yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

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